В Украине выросли цены на автогаз

На украинских АЗС средняя цена на сжиженный газ за неделю (14-21 октября) выросла на 1,01 грн/л – до 27,86 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, сообщает профильное издание enkorr.

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На станциях ОККО и WOG стоимость автогаза поднялась на 1 грн/л и 1,33 грн/л до 28,27 и 28,53 грн/л соответственно. На АЗС "Укрнафты" цена на сжиженный газ выросла на 1,28 грн/л, до 27,33 грн/л, на АЗС сети "Приват", в том числе "Авиас", - на 1,15 грн/л, до 27, 43 грн/л.

В сетях "БРСМ-Нефть", VostokGaz, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS и т.д. автогаз прибавил в цене 0,4-1,6 грн/л.

К тому же, с 13 по 20 октября в группе автогаз подорожал на 580 грн/т, до средних 46 300 грн/т. Рабочий диапазон сделок составил 43 000–48 000 грн/т.

Эксперты объясняют, что причины удорожания в увеличении спроса и локальных дефицитах. Хотя за 19 дней октября Украина импортирована на 1,12 тыс. т газа больше, чем за аналогичный период сентября.

"За две недели октября прирост продаж в Харьковском регионе – почти 50%, Киев также демонстрирует серьезную динамику. В целом мы видим увеличение на 10%", — рассказал представитель одной из АЗК.

Эксперты добавляют, что увеличение спроса сезонное — в прошлых годах в это время фиксировалась аналогичная тенденция.

Также известно, что из-за роста мировых цен на нефть с начала октября оптовые цены на горючее в Украине также двигаются вверх.

Ранее основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин объяснял, что из-за роста цен на нефть цены на топливо в опте продолжают расти как на рынке ЕС, так и в Украине. В конце прошлой недели (14 октября) оптовые цены на дизтопливо остановились на отметке 50-51 грн/л. Бизнесмен отмечает, что до конца текущей недели (17-23 октября) он ожидает роста цен на розничном рынке на 2 грн/л.

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