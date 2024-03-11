Видобуток вугілля на державних шахтах зріс у 1,5 рази і перевищив довоєнні показники

У січні 2024 року обсяг видобутку вугілля на державних вугледобувних підприємствах досяг 178 тисяч тонн, а у лютому – вже становив 194 тисячі тонн. Це більше ніж довоєнні показники, які після спаду продуктивності в березні 2022 року становили лише 173 тисячі тонн вугілля на місяць.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Заступник міністра енергетики України Олександр Хейло розповів, що попри обстріли, знеструмлення та складну ситуацію на вугледобувних підприємствах, добовий видобуток вугілля зріс у 1,5 рази. У вересні ця цифра становила 4,1 тисячі тонн за добу, а в лютому - 6,7 тисячі тонн.

Згідно з повідомленням, завдяки збільшенню видобутку вдалося також наростити запаси вугілля на енергетичних об'єктах. На кінець лютого на складах ТЕЦ та ТЕС було зібрано понад мільйон тонн вугілля, що перевищує планові показники на 236 тисяч тонн.

Шахтарі не мають наміру зупинятися на досягнутому і планують далі збільшувати видобуток. Один з кроків у цьому напрямку – нещодавнє введення в дію нової лави на шахті Донецької області, яка розташована за 7 км від лінії фронту.

На початку лютого, Голова Фонду держмайна Віталій Коваль розповів в інтерв'ю LIGA.net, що на складах державної енергогенеруючої компанії "Центренерго" (до складу якої входять три теплові електростанції – Вуглегірська (окупована), Зміївська та Трипільська) знаходиться 174 000 тонн вугілля. Це – втричі більше, ніж було в аналогічний період минулого року.

"Всі ТЕС ПАТ "Центренерго" забезпечені паливом відповідно до виробничих потреб. Склади поповнюються вугіллям з усіх державних шахт України, в межах їх виробничих можливостей. Утім, цих обсягів недостатньо. Тому частково використовується вугілля імпортного походження", - сказав Коваль.

Додамо, що вугільна галузь, яка колись була ключовою для економіки країни, нині перебуває у стані глибокої кризи. Згідно з даними Рахункової палати, з 276 шахт у 1991 році та видобутку в 193 млн тонн, до 2014 року залишилося лише 33 державні шахти з видобутком 10,9 млн тонн.

У 2021 році цей показник знизився до 2,9 млн тонн, а після 24 лютого 2022 року чверть держшахт опинилася на території, тимчасово окупованій Росією.

Скільки вугілля потрібно Україні на опалювальний сезон

У вересні 2022-го, премʼєр-міністр Денис Шмигаль інформував про те, що в Україні накопичено 2,2 млн тонн вугілля. Тоді він називав це найбільшими запасами за останні роки.

У квітні 2023 року міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що протягом опалювального сезону Україна використала понад 800 тис. тонн вугілля.

А наприкінці липня 2023 року Шмигаль зазначав, що на складах розташовані 1,5 млн тонн вугілля, тоді як планується вийти на показник в 1,8 млн тонн.

У вересні 2023 року Галущенко інформував, що Україні вдалося накопичити близько 1,35 млн тонн вугілля, ще близько 100 тис. тонн розміщено на складах шахт.