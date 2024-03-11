Добыча угля на государственных шахтах выросла в 1,5 раза и превысила довоенные показатели

В январе 2024 года объем добычи угля на государственных угледобывающих предприятиях достиг 178 тысяч тонн, а в феврале – уже составил 194 тысяч тонн. Это больше довоенных показателей, которые после спада производительности в марте 2022 года составляли лишь 173 тысячи тонн угля в месяц.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Заместитель министра энергетики Украины Александр Хейло рассказал, что, несмотря на обстрелы, обесточивание и сложную ситуацию на угледобывающих предприятиях, суточная добыча угля выросла в 1,5 раза. В сентябре эта цифра составила 4,1 тысячи тонн в сутки, а в феврале – 6,7 тысячи тонн.

Согласно сообщению, благодаря увеличению добычи удалось также нарастить запасы угля на энергетических объектах. К концу февраля на складах ТЭЦ и ТЭС было собрано более миллиона тонн угля, что превышает плановые показатели на 236 тысяч тонн.

Шахтеры не намерены останавливаться на достигнутом и планируют дальше увеличивать добычу. Один из шагов в этом направлении – недавнее введение в действие новой скамьи на шахте Донецкой области, расположенной в 7 км от линии фронта.

В начале февраля, Председатель Фонда госимущества Виталий Коваль рассказал в интервью LIGA.net, что на складах государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" (в состав которой входят три тепловые электростанции - Углегорская (оккупированная), Змиевская и Трипольская) находится 174 000 тонн угля. Это – втрое больше, чем было в аналогичный период прошлого года.

"Все ТЭС ПАО "Центрэнерго" обеспечены топливом в соответствии с производственными потребностями. Склады пополняются углем из всех государственных шахт Украины, в пределах их производственных возможностей. Впрочем, этих объемов недостаточно. Поэтому частично используются угли импортного происхождения", - сказал Коваль.

Добавим, что угольная отрасль, которая когда-то была ключевой для экономики страны, в настоящее время находится в глубоком кризисе. Согласно данным Счетная палата, из 276 шахт в 1991 году и добычи в 193 млн тонн, к 2014 году осталось лишь 33 государственных шахты с добычей 10,9 млн тонн.

В 2021 году этот показатель снизился до 2,9 млн. тонн, а после 24 февраля 2022 года четверть госшахт оказалась на территории, временно оккупированной Россией.

Сколько угля нужно Украине на отопительный сезон

В сентябре 2022-го, премьер-министр Денис Шмигаль информировал о том, что в Украине накоплено 2,2 млн. тонн угля. Тогда он называл это самыми большими запасами за последние годы.

В апреле 2023 года министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что в течение отопительного сезона Украина использовала более 800 тыс. тонн угля.

А в конце июля 2023 года Шмигаль отмечал, что на складах расположены 1,5 млн тонн угля, в то время как планируется выйти на показатель в 1,8 млн тонн.

В сентябре 2023 года Галущенко информировал, что Украине удалось накопить около 1,35 млн. тонн угля, еще около 100 тыс. тонн размещено на складах шахт.