На Олимпийских играх в Пекине цифровой юань по количеству транзакций превзошел Visa

Зимние Олимпийские игры в Пекине стали событием, на котором цифровой юань (e-CNY) показали в действии иностранной публике, причем в день открытия количество платежей этой электронной валютой было больше, чем число транзакций через Visa. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Visa имеет эксклюзивный контракт, по которому на Зимних Олимпийских играх розничные продавцы не принимают оплату через другие популярные платежные системы. Но Visa не отказалась от вариантов оплаты в цифровой валюте центрального банка Китая.

Пекинский организационный комитет Олимпийских игр заявил, что замена наличных денег на e-CNY значительно снизит контакты между людьми и в результате уменьшит риск распространения COVID-19.

Внутри "карантинной зоны" посетители и технический персонал могут обменивать валюту на цифровые юани при помощи криптоматов. Многие продавцы также принимают e-CNY в качестве оплаты, когда находятся за пределами "карантинной зоны".

Напоминаем, в 2021 году власти Китая признали, что все криптовалюты, в частности Bitcoin, не являются фиатными валютами и не могут быть в обращении на рынке КНР.

В совместном уведомлении Народного банка Китая и девяти государственных ведомств коммерческие операции с виртуальными валютами отнесены к незаконной финансовой деятельности с перспективами уголовного преследования.

В 2022 году запустить цифровую валюту планирует также Индия. Криптовалютные трейдеры уже приветствовали этот план по введению цифровой рупии. Объявление о том, что центральный банк Индии введет цифровую валюту, прозвучало на фоне политики демонетизации страны. Она также планирует введение 30%-ного налога на доход от цифровых активов.