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В мире 5 часов назад

Криптовалютные компании бегут из Китая

Коммерческие операции с виртуальными валютами отнесены к незаконной финансовой деятельности с перспективами уголовного преследования

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В КНР после запущенной 24 сентября 2021 года Пекином запрета на все операции с криптовалютами более 20 компаний заявили об уходе с китайского рынка.

Об этом сообщает ForkLog со ссылкой на China Securities Journal.

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Как информирует издание, в совместном уведомлении Народного банка Китая и девяти государственных ведомств коммерческие операции с виртуальными валютами отнесены к незаконной финансовой деятельности с перспективами уголовного преследования.

Отраслевые эксперты отмечают, что в числе учреждений, подписавших заявление центробанка о криптовалютах, впервые оказались Верховный суд, Народная прокуратура и Министерство общественной безопасности.

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По их мнению, рынок криптовалют в стране понес большие потери и шансов на восстановление может и не быть.

Ранее сообщалось, что 24 сентября в Китае все операции, связанные с криптовалютами, признали нелегальными.

В Народном банке Китая тогда заявили, что все криптовалюты, в частности Bitcoin, не являются фиатными валютами и не могут быть в обращении на рынке КНР.

Поэтому транзакции, связанные с криптовалютами, в частности услуги офшорных бирж для резидентов, являются незаконной финансовой деятельностью.

Напомним, что закон о легализации в Украине цифровых активов Верховная Рада приняла утром 8 сентября 276 голосами. Delo.ua подробно разбирало, о чем идет речь в документе.

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