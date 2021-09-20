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Валюта 1 час назад

Платежная система PayPal запустила операции с криптовалютами в Великобритании

Теперь британские пользователи PayPal могут покупать и продавать криптовалюту через свои кошельки в системе

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Американская платежная система PayPal запустила операции с криптовалютами для пользователей в Великобритании.

Об этом компания сообщила в своем микроблоге в Twitter.

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Таким образом, теперь британские пользователи PayPal могут покупать и продавать криптовалюту через свои кошельки в системе.

"Мы рады сообщить, что все клиенты в Британии теперь могут покупать, хранить и продавать криптовалюты Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin со своей учетной записи PayPal", — говорится в сообщении.

Напомним, весной 2021 года платежная система PayPal разрешила американским пользователям расплачиваться криптовалютами биткоин, Litecoin, Ethereum и Bitcoin Cash. При этом для защиты продавцов в момент покупки криптовалюты будут переводить в фиатные деньги.

Как известно, о том, что PayPal разрешит пользователям покупать, продавать и хранить криптовалюты, сообщалось еще в октябре 2020 года.

Тогда на фоне этой новости курс биткоина подпрыгнул до $13,1 тысячи. На тот момент это было рекордным показателем курса криптовалюты за год.

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Ранее сообщалось, что 30 крупнейших европейских банков и платежных компаний планируют создать собственную платежную систему, которая стала бы конкурентом для американских сервисов.

Летом 2020 года компания ELECTRONIC PAYMENT SOLUTIONS LTD (Великобритания) объявила о запуске сервиса для предпринимателей и компаний из Украины, которые предоставляют услуги и занимаются торговлей на рынках Европы, Азии и Северной Америки.

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