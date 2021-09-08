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1 час назад

PayPal за $2,7 млрд покупает японскую платежную систему

Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2021 года. После ее завершения Paidy продолжит управлять своим бизнесом

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Американская платежная система PayPal Holdings Inc. договорилась о покупке японского конкурента Paidy примерно за $2,7 млрд.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", компания стремится расширить бизнес на третьем по величине в мире рынке электронной торговли.

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Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2021 года. После ее завершения Paidy продолжит управлять своим бизнесом.

Paidy является платежной платформой и поставщиком решений, которые позволяют совершать покупки по принципу "buy-now-pay-later" ("купи сейчас, плати потом") преимущественно за наличные денежные средства.

Сервисы Paidy позволяют японским потребителям совершать покупки онлайн, а затем платить за них ежемесячно в удобном магазине или через банковский перевод.

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"Paidy находится лишь в начале своего пути, и присоединение к PayPal ускорит реализацию наших планов по расширению за пределы рынка электронной торговли и созданию уникальных сервисов как нового стандарта шопинга", — заявил президент и главный исполнительный директор Paidy Рику Суги.

Клиентами PayPal являются более 400 млн потребителей и продавцов более чем на 200 рынках. Компания сообщила в конце июля, что общий объем платежей на ее платформе по итогам второго квартала увеличился на 40%, до $311 млрд.

Ранее сообщалось, что 30 крупнейших европейских банков и платежных компаний планируют создать собственную платежную систему, которая стала бы конкурентом для американских сервисов.

Напомним, летом 2020 года компания ELECTRONIC PAYMENT SOLUTIONS LTD (Великобритания) объявила о запуске сервиса для предпринимателей и компаний из Украины, которые предоставляют услуги и занимаются торговлей на рынках Европы, Азии и Северной Америки. 

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