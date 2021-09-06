IT и Телеком 30 минут назад

Стоимость биткоина подскочила еще на $1 тысячу, подобравшись к $52 тысячам

Крупнейшая по капитализации криптовалюта восстанавливается после майского обвала

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Восстановление стоимости биткоина после резкого обвала в мае постепенно продолжается: 6 сентября цена самой популярной криптовалюты подскочила еще примерно на 1 тысячу долларов.

По данным Coindesk, с полуночи понедельника она колеблется в районе 51,7-51,8 тысячи долларов за один биткоин, достигнув пика в 51 тысячу 932 доллара около 10:45. При этом в течение 5 сентября стоимость этой криптовалюты колебалась в пределах 50-50,2 тысячи долларов.

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Напомним, что преодолеть отметку в 50 тысяч долларов биткоину удалось лишь 23 августа, после чего его цена снова несколько снизилась, колеблясь последующие две недели на уровне 47-49 тысяч долларов за единицу.

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До этого выше 50 тысяч долларов он стоил аж 13 мая, а 16 апреля BTC установил абсолютный рекорд — более 63,2 тысячи долларов.

В свою очередь стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum после выхода на уровень выше 3,9 тысячи долларов 3 сентября держится стабильно. При этом в течение августа ETH держался в пределах 3-3,3 тысячи долларов.

Напомним, что в августе в результате роста биткоина и других криптоактивов общая оценка рынка криптовалют снова превысила отметку в 2 трлн долларов.

Источник фото: Depositphotos

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