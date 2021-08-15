Стоимость рынка криптовалют снова превысила $2 трлн

В результате роста биткойна и других криптоактивов общая оценка рынка криптовалют снова пересекла отметку в $2 трлн.

Об этом со ссылкой на данные Coindesk сообщает агентство Bloomberg.

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Так, 14 августа биткойн поднялся до $48 тысяч 152 — рекорда с 16 мая 2021 года.

Вскоре котировки главной криптовалюты вновь начали снижаться.

Указано, что Ether тоже рос 14 августа и достиг отметки в $3329.

Также увеличилась в стоимости криптовалюта Cardano, которая сейчас является третьей самой популярной после Bitcoin и Ether. Ее оценка за неделю выросла на 47%.

Кроме того за неделю выросли XRP (на 61%) и Dogecoin (на 18%).

Как сообщалось, в июле 2021 года майнеры биткойна увеличили свою прибыль на 15,83% по сравнению с июнем, когда они заработали $839 млн.

В апреле 2021 года совокупный доход майнеров первой криптовалюты составил $1,7 млрд.

Этот показатель уступил рекордной выручке за март, когда она достигла $1,75 млрд.