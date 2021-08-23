Цена биткоина снова превысила $50 тысяч: впервые с 15 мая

Стоимость главной криптовалюты биткоин достигла отметки в $50 тысяч.

В последний раз эта цифровая валюта торговалась на этом уровне 15 мая 2021 года, сообщает Сoinmarketcap.

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По данным сайта, который сопоставляет данные крупнейших бирж, биткоин превысил $50,1 тысяч.

При этом он вырос за сутки на 2,6%.

Указано, что растут также другие криптовалюты: Ethereum, Binance Coin, XRP и другие.

Напомним, стоимость биткоина в апреле 2021 года впервые в истории превысила $65 тысяч, после чего начала снижаться.

В июле цена главной криптовалюты упала ниже $30 тысяч и снова начала рост.

Как сообщалось, в июле 2021 года майнеры биткойна увеличили свою прибыль на 15,83% по сравнению с июнем, когда они заработали $839 млн.

В апреле 2021 года совокупный доход майнеров первой криптовалюты составил $1,7 млрд.

Этот показатель уступил рекордной выручке за март, когда она достигла $1,75 млрд.