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Валюта 50 минут назад

Власти Китая признали нелегальными все операции с криптовалютами: биткоин обвалился

Все криптовалюты, в частности Bitcoin, не являются фиатными валютами и не могут быть в обращении на рынке КНР

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Китайский центробанк заявил, что все операции, связанные с криптовалютами, признаны нелегальными.

В связи с этим котировки биткоина и Ether резко упали, передает Bloomberg.

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Как сообщил Народный банк Китая, все криптовалюты, в частности Bitcoin, не являются фиатными валютами и не могут быть в обращении на рынке КНР.

Поэтому транзакции, связанные с криптовалютами, в частности услуги офшорных бирж для резидентов, являются незаконной финансовой деятельностью.

В свою очередь Агентство Китая по экономическому планированию заявило, что остановка добычи криптовалюты и борьба с ней важны для достижения цели по выбросам углерода.

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Тем временем котировки биткоина уже сократились на 3,69% 24 сентября и составляют $42,581 тысячи. При этом падение продолжается.

Что касается второй крупнейшей криптовалюты Ethereum, то ее котировки упали на 8,39%, до $2863.

Ранее американская платежная система PayPal запустила операции с криптовалютами для пользователей в Великобритании.

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