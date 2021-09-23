Законопроект о налоге на прибыль с криптовалюты "на руках" в депутатов

Проект закона предполагающий налогообложение операций с виртуальными активами 23 сентября 2021 года был разослан депутатам Верховной Рады.

Об этом в своем telegram сообщил президент "Блокчейн Ассоциации Украины" (БАУ) и основатель криптобиржи Kuna Михаил Чобанян. Он также обнародовал и сам текст законопроекта, который, судя из него, вносится на рассмотрение парламента главой подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере цифровых инноваций и публичных данных комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики "слугой" Алексеем Жмеренецким.

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"Рубрика хорошие новости. Депутатам разослали на изучение вот такие документы. Это изменения в налоговый кодекс. Если коротко, то налог на ПРИБЫЛЬ с крипты для физиков 5% + военный сбор = 6.5%. Для ЮР лиц 5%. Моё мнение что это круто! Понятно, просто и вменяемый %. Прибыль. Не оборот, а именно прибыль! Ждём принятие изменений. Это круче любой амнистии капиталов. Сколько вывел, столько и заплатил", — написал Михаил Чобонян.

Отметим, что в случае, если обнародованный законопроект станет законом, озвученные Михаилом Чобоняном ставки будут действовать только 5 лет. В законопроекте они обозначены как льготные. Дальше не исключено, что ставки вырастут.

Ранее Delo.ua уже сообщало, что внесение законопроекта о налогообложении доходов от продажи криптовалют ожидается в парламенте в сентябре 2021 года. Инициатором разработки такого законопроекта выступило Минцифры. Специалисты этого министерства разрабатывали законопроект совместно с Министерством финансов и налоговым комитетом Верховной Рады. Предварительно ставку налога на доходы физлиц по операциям с криптовалютами Минцифры предлагало установить на предложенном на рассмотрение депутатам 23 сентября уровне 5%.

Отметим, переходные положения принятого ранеее парламентом законопроекта №3637 предусматривают вступление в силу только после принятия изменений в правила налогообложения криптовалют.

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Инициатива Украины относительно правового регулирования и налогообложения виртуальных валют имеет поддержку на криптобиржах. "Мы положительно относимся к регулированию и считаем, что оно необходимо. Принятие законопроекта о легализации криптовалют в Украине даст возможность вывести криптовалютную индустрию в правовое поле и на новый уровень, придаст Украине привлекательности для мирового криптособщества. Закон может положительным образом отразиться и на украинской экономике, привлечь в страну дополнительный капитал. Что касается налогообложения, то пока в мире нет единого подхода к уплате налогов с криптовалют. Однако, криптоиндустрия сейчас активно идет в сторону традиционных финансов. Невозможно, например, анонимно приобрести акции и не платить налог. Пользователи криптовалют должны готовиться к тому, что раскрывать свои доходы будет необходимо, как и платить налог с этих доходов ", — заявил в комментарии Delo.ua директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев.