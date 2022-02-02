Индия запустит е-рупию в 2022 году и обложит криптодоходы налогом в 30%

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что страна запустит цифровую версию рупии уже в этом году. Она также планирует введение 30%-ного налога на доход от цифровых активов, сообщает ВВС.

"Введение цифровой валюты центрального банка даст толчок, большой толчок цифровой экономике", — сказала министр финансов, когда представляла годовой бюджет федерального правительства Индии.

Индия на сегодняшний день — последняя крупная экономика, объявившая об официальной виртуальной валюте.

"Цифровая валюта также приведет к более эффективной и дешевой системе управления", — добавила министр.

Ситхараман также сказала, что масштабы и частота транзакций с цифровыми активами "создают необходимость предусмотреть особый налоговый режим", при котором прибыль от транзакций облагается налогом.

Он будет применяться и к подаркам в виде цифровых активов, при этом получатели будут обязаны платить сбор. Налоги при всех других транзакциях будут вычитаться с плательщика.

Объявление о том, что центральный банк Индии введет цифровую валюту, прозвучало на фоне политики демонетизации страны.

Криптовалютные трейдеры уже приветствовали план Индии по введению цифровой рупии.

При этом в России Центробанк выступил с инициативой запрета операций с любыми криптовалютами на территории страны: выпуска, обращения, обмена. Регулятор предлагает запретить банкам вкладывать свои деньги в криптовалюты и блокировать операции по ее продаже и покупке. А китайский Центробанк заявил, что все операции, связанные с криптовалютами, признаны нелегальными.