Центробанк России предложил запретить в РФ майнинг и обращение криптовалют

Центробанк РФ выступил с инициативой запрета операций с любыми криптовалютами на территории страны: выпуска, обращения, обмена. Об этом финучреждение сообщило в специальном докладе "Криптовалюты: тренды, риски, меры", который опубликован на сайте банка.

В ЦБ заявили, что распространение криптовалют создает "существенные угрозы для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы и угрозы, связанные с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности".

Центробанк предложил также ввести ответственность за использование этих средств для оплаты товаров или услуг. Регулятор предлагает запретить банкам вкладывать свои деньги в криптовалюты и блокировать операции по ее продаже и покупке.

ЦБ планирует обсудить с российским рынком, поддерживает ли он запрет на использование операций с криптовалютами, а также выяснить, какие проблемы могут возникнуть при реализации этих предложений.

Источники Bloomberg сообщили, что поддержать запрет на операции c криптовалютами на территории России главу Центробанка Эльвиру Набиуллину убедила Федеральная служба безопасности РФ.

Это необходимо, чтобы заблокировать переводы оппозиционным политикам, активистам и СМИ. Делать пожертвования в криптовалютах призывала своих сторонников, в частности, команда Алексея Навального.

ФСБ лоббировала запрет из-за того, что платежи в криптовалютах трудно отследить. Объем такого рынка в России оценивается в семь триллионов рублей.

Это уже не первая попытка бороться с криптовалютой. В 2021 году депутаты Госдумы России разработали законопроекты, которые вводят административную и уголовную ответственность за нарушение использования цифровых финансовых активов, цифровой валюты и цифровых прав.

Такие попытки предпринимают и в других странах. В Китае с 24 сентября 2021 года коммерческие операции с виртуальными валютами отнесли к незаконной финансовой деятельности с перспективами уголовного преследования.

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