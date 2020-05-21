В России предложили сажать за криптовалюту

Депутаты Госдумы России разработали законопроекты, которые вводят административную и уголовную ответственность за нарушение использования цифровых финансовых активов, цифровой валюты и цифровых прав.

Два документа опубликованы в финансовом Telegram-канале "ОрдерКом", их подлинность РБК подтвердили 2 источника, знакомых с ходом обсуждения проекта.

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Известно, что документы направлены в Минэкономразвития. Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил факт отправки, но подчеркнул, что это еще не согласованная версия.

В частности, новые разработанные законопроекты определяют ответственность за нарушения в криптосфере, внося изменения в КоАП, УК и статью 51 Уголовно-процессуального кодекса.

Административная ответственность включает:

- штраф от 50 тысяч до 500 тысяч рублей для физических лиц за организацию незаконного оборота цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют, совершение с ними сделок, в том числе с иностранными ЦФА и цифровыми правами (включают ЦФА и иные права), либо за оказание услуг по выпуску цифровых прав и цифровой валюты с использованием сайтов, зарегистрированных в РФ, или технических средств, размещенных на территории страны;

- за те же нарушения должностным лицам грозит штраф от 100 тысяч до 1 млн рублей или дисквалификация на срок от 6 месяцев до одного года; юридическим лицам — штраф от 200 тысяч до 2 млн рублей;

- за нарушение правил совершения сделок с ЦФА, цифровыми валютами и правами, если те используются как плата за товар, оказанные работы или услуги, грозит конфискация активов, а также штраф — от 20 тысяч до 200 тысяч рублей для физических лиц, от 50 тысяч до 400 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 1 млн рублей для юрлиц;

- такие же штрафы грозят за выпуск цифровых прав с задействованием российских сайтов и/или пользовательского оборудования, размещенного на территории России, а также, если эта инфраструктура используется для передачи цифровой валюты третьим лицам.

Уголовная ответственность:

- к уголовным нарушениям предлагается отнести те же деяния, что и к административным, если они нанесли крупный или особо крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо привели к извлечению крупного или особо крупного дохода. Добавляется и наказание за покупку цифровой валюты на территории России за наличный расчет или путем перечисления денежных средств на счета, открытые в российских банках;

- нарушителю грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей или в размере его дохода от года до двух лет либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере дохода до одного года;

- за особо крупный ущерб или извлечение особо крупного дохода предлагается наказывать принудительными работами до 5 лет либо лишением свободы до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

В новый пакет документов вошли также отдельный законопроект о цифровых валютах и подготовленный ко второму чтению законопроект о ЦФА. Предыдущая версия последнего впервые в российском законодательстве включала понятие "цифровые валюты". Теперь для таких валют написан отдельный законопроект, который запрещает их выпуск и оборот, а также признает имуществом (через внесение изменения в целый ряд федеральных законов). Обладателями цифровой валюты могут выступать физические лица, индивидуальные предприниматели или компании при условии ее декларирования в налоговом органе.

Как отмечается, пакет законопроектов содержит полный запрет криптовалюты в стране, включая майнинг и последующий оборот, а поправки в КоАП и УК предполагают незаконность не только обращения, но даже владения российскими физическими и юридическими лицами токенами, выпущенными в иностранных юрисдикциях.

Напомним, доход майнеров биткойна в апреле составил $412,5 млн — это на 8% больше, чем в марте 2020 года.