Блокчейн-проект TON стартует без своего основателя Дурова

Сообщество Free TON Community, состоящее из разработчиков и потенциальных пользователей TON, запустило блокчейн-платформу Free TON.

Об этом сообщило агентство РБК.

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Указано, что вместо криптовалюты Gram участникам проекта раздадут бесплатные токены TON.

При этом разработчики заявили изданию, что основатель Telegram Павел Дуров не участвовал в проекте.

Ранее над блокчейн-платформой работала команда Telegram во главе с Дуровым, а также внешние разработчики. Запуск платформы вместе с криптовалютой Gram планировался до конца октября 2019 года, но был отложен на неопределенный срок из-за претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Отмечается, что участники сообщества подписали "Декларацию о децентрализации". Всего, по данным Free TON Community, документы подписали более 170 участников.

Известно, что среди партнеров Free TON — технологический партнер Telegram, который помогал в создании блокчейн-платформы, TON Labs, а также биржи криптовалюты Kuna и CEX.IO и инвестиционные компании Dokia Capital и Bitscale Capital.

Как рассказал изданию технический директор TON Labs Дмитрий Горошевский, всего будет выпущено 5 млрд TON. Токены TON дают право участвовать в обсуждении стратегии развития и управления блокчейн-платформой.

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Сообщается, что 85% выпущенных токенов получат партнеры и пользователи сети, 10% — разработчики, 5% — валидаторы, которые будут заниматься подтверждением трансакций пользователей.

"В блокчейн TON уже вложены большие деньги независимых команд, ресурсы разработчиков, в нем накоплен мощный технологический опыт, уникальные решения <…> Если наши ценности созвучны сообществу, у токенов будет ценность, и совершенно не важно, как они называются", — сказал Горошевский.

Напомним, в марте 2020 года после полугодовой тяжбы Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, признав криптовалюту Gram ценной бумагой, запретил ее выпуск и передачу инвесторам. Ранее на подобном запрете настаивала SEC.

Из-за решения американского суда запуск блокчейн-платформы неоднократно откладывался.