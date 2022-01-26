Планы Meta по созданию криптовалюты Diem завершаются полным провалом

Проект Meta по созданию собственной криптовалюты Diem (ранее известная как Libra) скорее всего никогда не воплотится в жизнь. Основатель Meta Марк Цукерберг хочет продать активы криптовалютного проекта, чтобы вернуть деньги инвесторам.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам источников издания, Diem Association рассматривает возможность продажи интеллектуальной собственности и других активов, чтобы "вернуть капитал членам-инвесторам".

Консорциум также подыскивает новое место работы для инженеров-разработчиков.

В рамках проекта разработчики хотели выпустить стейблкоин, обеспеченный несколькими фиатными валютами. Но криптопроект Meta столкнулся с критикой практически сразу после презентации в июне 2019 года.

Тогда проект обеспеченного корзиной валют стейблкоина Libra был объявлен официально с публикацией white paper. Одновременно Facebook представила кошелек Calibra. Ранее одноименное подразделение корпорации возглавил бывший член совета директоров Coinbase и вице-президент Facebook Дэвид Маркус.

Для управления платежной сетью Facebook создала некоммерческую организацию Libra Association. В числе ее членов были заявлены Visa, Mastercard, PayPal, Uber, Spotify, Andreessen Horowitz, Coinbase и другие известные компании.

Криптовалютный проект от Facebook обеспокоил регуляторов, а в июле слушания по нему прошли в банковском комитете Сената США.

В октябре стало известно, что платежные фирмы Visa, Mastercard, PayPal и Stripe не спешат с подписанием официальных документов об участии в Libra Association из-за регуляторных проблем. Следом они вышли из проекта.

В мае 2020 года Facebook провела ребрендинг кошелька для Libra с Calibra на Novi и создала для него нового оператора. В декабре стоящий за проектом консорциум сменил название на Diem Association.

Несмотря на неоднократные анонсы, запуск монеты Diem так и не произошел.

В 2021 году стейблкоины попали под пристальное внимание финансовых регуляторов, как в США, включая SEC и Минфин, так и на глобальном уровне.

Согласно Bloomberg, в мае Diem Association заключила соглашение о выпуске Diem с Silvergate Bank, который должен был стать эмитентом стейблкоина, теперь уже привязанного к доллару. Однако банк не получил одобрение Федеральной резервной системы США.

Источники издания назвали это финальным ударом по криптовалютным планам Meta.

Напомним, Meta представила самый быстрый суперкомпьютер в мире. Он сможет обрабатывать до 16 Тбайт данных в секунду. Компания отказалась раскрывать местоположение компьютера и стоимость проекта.