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- IT и Телеком
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Планы Meta по созданию криптовалюты Diem завершаются полным провалом
Проект Meta по созданию собственной криптовалюты Diem (ранее известная как Libra) скорее всего никогда не воплотится в жизнь. Основатель Meta Марк Цукерберг хочет продать активы криптовалютного проекта, чтобы вернуть деньги инвесторам.
Об этом пишет Bloomberg.
По словам источников издания, Diem Association рассматривает возможность продажи интеллектуальной собственности и других активов, чтобы "вернуть капитал членам-инвесторам".
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В рамках проекта разработчики хотели выпустить стейблкоин, обеспеченный несколькими фиатными валютами. Но криптопроект Meta столкнулся с критикой практически сразу после презентации в июне 2019 года.
Тогда проект обеспеченного корзиной валют стейблкоина Libra был объявлен официально с публикацией white paper. Одновременно Facebook представила кошелек Calibra. Ранее одноименное подразделение корпорации возглавил бывший член совета директоров Coinbase и вице-президент Facebook Дэвид Маркус.
Для управления платежной сетью Facebook создала некоммерческую организацию Libra Association. В числе ее членов были заявлены Visa, Mastercard, PayPal, Uber, Spotify, Andreessen Horowitz, Coinbase и другие известные компании.
Криптовалютный проект от Facebook обеспокоил регуляторов, а в июле слушания по нему прошли в банковском комитете Сената США.
В октябре стало известно, что платежные фирмы Visa, Mastercard, PayPal и Stripe не спешат с подписанием официальных документов об участии в Libra Association из-за регуляторных проблем. Следом они вышли из проекта.
В мае 2020 года Facebook провела ребрендинг кошелька для Libra с Calibra на Novi и создала для него нового оператора. В декабре стоящий за проектом консорциум сменил название на Diem Association.
Несмотря на неоднократные анонсы, запуск монеты Diem так и не произошел.
В 2021 году стейблкоины попали под пристальное внимание финансовых регуляторов, как в США, включая SEC и Минфин, так и на глобальном уровне.
Согласно Bloomberg, в мае Diem Association заключила соглашение о выпуске Diem с Silvergate Bank, который должен был стать эмитентом стейблкоина, теперь уже привязанного к доллару. Однако банк не получил одобрение Федеральной резервной системы США.
Источники издания назвали это финальным ударом по криптовалютным планам Meta.
Напомним, Meta представила самый быстрый суперкомпьютер в мире. Он сможет обрабатывать до 16 Тбайт данных в секунду. Компания отказалась раскрывать местоположение компьютера и стоимость проекта.