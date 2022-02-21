Наблюдательный Совет IBOX BANK возглавила акционер Алена Шевцова

Наблюдательный совет акционерного общества "АЙБОКС БАНК" (IBOX BANK) 10 февраля 2022 года избрал своим председателем акционера банка и CEO fintech компании LeoGaming Елену Шевцову, передает ua.news.

Алена Шевцова как глава Международной платежной системы LEO, занимающей лидирующие позиции среди платежных систем Украины и являющейся системообразующей для страны, более десяти лет успешно развивает украинский fintech и направление платежных систем.

"Последние два года были очень успешным для банка, о чем свидетельствуют хорошие финансовые результаты и динамика развития. Это показатель упорного труда всей команды, стремящейся предоставлять качественные финансовые услуги корпоративным клиентам и физлицам. Мы будем продолжать придерживаться стратегии транзакционного бизнеса, но также развивать и другие направления, запускать новые продукты и совершенствоваться для своих клиентов, укрепляя свои позиции на банковском рынке", – сообщила председатель набсовета IBOX BANK Алена Шевцова.

Напомним, транзакционный банк полного цикла АО "АЙБОКС БАНК" (IBOX BANK) получил 480,2 млн грн чистой прибыли по итогам 2021 года. По данным НБУ, это один из лучших результатов по этому показателю среди всех украинских банков.

В январе 2022 года IBOX BANK стал первым банком в истории Украины, получившим лицензию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на ведение деятельности в сфере игорного бизнеса.

В 2021 году IBOX BANK выпустил новые карточные продукты, в том числе совместно с компанией Moneyveo. Также в коллаборации с платежной системой Visa были запущены бесконтактные платежи Apple Pay, Google Pay и Garmin Pay. В декабре 2021 года IBOX BANK запустил мобильное приложение для смартфонов под управлением ОС Android и iOS.