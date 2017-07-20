Украинский малый и средний бизнес может получить $15 млн от финкорпорации IFC

Международная финансовая корпорация IFC, которая входит в группу Всемирного банка, инвестирует $15 млн в фонд прямых инвестиций для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк.

Эти средства IFC вложит в Фонд роста развивающихся стран III (EEGF III), общий размер которого составляет $150 млн.

Фонд будет инвестировать в быстрорастущие, ориентированные на экспорт небольшие компании в сфере ИТ, легкой промышленности и агробизнеса.

По $30 млн в этот фонд уже вложили Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) и Европейский банк реконструкции и развития. Также соинвесторами должны выступить голландский банк развития FMO и немецкая инвестиционная корпорация DEG.

Фонд EEGF III будет осуществлять инвестиции путем покупки миноритарной доли в компаниях. Возможно также предоставление стартового капитала, полный выкуп компаний или участие в приватизации.

Напомним, что размер первого фонда EEGF составил $132 млн, второго — $370 млн.