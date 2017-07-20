Украинский малый и средний бизнес может получить $15 млн от финкорпорации IFC

Кадр из фильма "Маска"
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Раздел: Новости финансов > Где бизнесу брать деньги
Теги: деньги , основные средства , инвестиции , финансовая помощь , кредиты
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