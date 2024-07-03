Бізнес Донеччини зможе отримати 73 млн гривень в рамках "Зроблено в Україні"

Для бізнесів Донеччини у рамках політики "Зроблено в Україні" на 2024 рік урядом передбачено щонайменше 73 млн грн.

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Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко під час робочого візиту на Донеччину.

Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на надання грантів, компенсацію відсоткових ставок за пільговими кредитами, надання відшкодування аграріям за купівлю української сільгосптехніки та інші програми в рамках політики "Зроблено в Україні".

За словами Свириденко, є вкрай важливим підтримувати підприємців у прифронтових регіонах, адже бізнеси, які залишились працювати на цих територіях, не тільки підтримують економіку, а й забезпечують людей роботою.

Міністерка економіки також повідомила, що під час зустрічі із місцевим бізнесом було обговорено можливості отримати фінансування за програмою "Доступні кредити 5-7-9" на умовах, коли заставу забезпечує держава або наші міжнародні партнери.

"Працюємо із банківським сектором, аби він активніше відновлював кредитування прифронтових територій. Для таких регіонів умови програми "Доступні кредити 5-7-9" покращені — ставки за кредитами знижені до 1% впродовж перших двох років, а потім ставка складатиме 5% - на інвестиційні цілі та 3% на фінансування оборотного капіталу. Ліміти фінансування програми були збільшені до 150 млн, а терміни кредитування — до 10 років", - йдеться в її повідомленні.

Крім того, обговорили можливості використання доступних кредитів для відновлення енергетичних спроможностей бізнесу.

Свириденко розповіла, що з бізнесом обговорили також інші програми в рамках політики "Зроблено в Україні" — гранти на переробку, компенсації для аграріїв за придбання вітчизняної техніки, проблемні питання і як їх можна вирішити.

При цьому вона зазначила, що 73 млн грн, передбачені на підтримку підприємців Донеччини, не є лімітом, адже чим активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми підтримки, тим більше коштів зможуть отримати.

Активність бізнесу Донеччини поступово відновлюється

У Мінекономіки зазначають, що попри всі складнощі, пов’язані з війною, бізнес-активність регіону поступово відновлюється.

За даними Донецької ОВА, кількість юридичних осіб, які сплачували податки за січень-квітень 2024 року, зросла на 3,7% (до 4683) в порівнянні за аналогічним періодом минулого року.

Кількість фізичних осіб підприємців, які сплачували податки в перші чотири місяці цього року, збільшилась на 32,8% і дорівнює 19 478.

У відомстві нагадують, що стратегічна мета урядової політики "Зроблено в Україні" – змінити структуру української економіки, наростити виробництво товарів із доданою вартістю та збільшити частку переробної промисловості у ВВП вдвічі – до 20%, зокрема через розвиток виробництва та збільшення обсягів несировинного експорту.