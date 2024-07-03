Бизнес Донецкой области сможет получить 73 млн гривен в рамках "Сделано в Украине"

Для бизнесов Донецкой области в рамках политики "Сделано в Украине" на 2024 год правительством предусмотрено по меньшей мере 73 млн грн.

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Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко во время рабочего визита в Донецкую область.

Эти средства будут направлены на предоставление грантов, компенсацию процентных ставок по льготным кредитам, предоставление возмещения аграриям за покупку украинской сельхозтехники и другие программы в рамках политики "Сделано в Украине".

По словам Свириденко, крайне важно поддерживать предпринимателей в прифронтовых регионах, ведь бизнесы, оставшиеся работать на этих территориях, не только поддерживают экономику, но и обеспечивают людей работой.

Министр экономики также сообщила, что во время встречи с местным бизнесом были обсуждены возможности получить финансирование по программе "Доступные кредиты 5-7-9" на условиях, когда залог обеспечивает государство или наши международные партнеры.

"Работаем с банковским сектором, чтобы он активнее возобновлял кредитование прифронтовых территорий. Для таких регионов условия программы "Доступные кредиты 5-7-9" улучшены - ставки по кредитам снижены до 1% в течение первых двух лет, а затем ставка будет составлять 5% - на инвестиционные цели и 3% на финансирование оборотного капитала. Лимиты финансирования программы были увеличены до 150 млн., а сроки кредитования - до 10 лет", - говорится в ее сообщении.

Кроме того, обсудили возможность использования доступных кредитов для восстановления энергетических способностей бизнеса.

Свириденко рассказала, что с бизнесом обсудили также другие программы в рамках политики "Сделано в Украине" - гранты на переработку, компенсации для аграриев за приобретение отечественной техники, проблемные вопросы и как их можно решить.

При этом она отметила, что 73 млн грн, предусмотренные на поддержку предпринимателей Донбасса, не являются лимитом, ведь чем активнее бизнесы региона будут подаваться на программы поддержки, тем больше смогут получить.

Активность бизнеса Донецкой области постепенно восстанавливается

В Минэкономики отмечают, что, несмотря на все сложности, связанные с войной, бизнес-активность региона постепенно восстанавливается.

По данным Донецкой ОВА, количество юридических лиц, уплачивавших налоги за январь-апрель 2024 года, выросло на 3,7% (до 4683) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество физических лиц предпринимателей, уплачивавших налоги в первые четыре месяца этого года, увеличилось на 32,8% и равняется 19 478.

В ведомстве напоминают, что стратегическая цель правительственной политики "Сделано в Украине" – изменить структуру украинской экономики, нарастить производство товаров с добавленной стоимостью и увеличить долю перерабатывающей промышленности в ВВП вдвое – до 20%, в том числе развитие производства и увеличение объемов несырьевого экспорта.