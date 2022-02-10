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Гаджеты
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Apple без ведома пользователей записывала их разговоры в Siri

Apple без ведома пользователей записывала их разговоры в Siri
Количество пострадавших от этих действий Apple решила не разглашать. Фото: AFP

Компания Apple без ведома пользователей записывала, хранила и просматривала их работу с голосовым помощником Siri, сообщает ZDNet.

Как отмечает издание, в операционной системе iOS 15 есть ошибка, из-за которой "Улучшения Siri и диктовки" включаются даже для тех, кто отключил функцию в настройках.

Таким образом, в течение некоторого времени производился сбор данных о разговорах пользователей в сервисе Siri.

В издании подчеркнули, что количество пострадавших от этих действий Apple решила не разглашать.

В ZDNet заявили, что такие операции противоречат заявлениям о прозрачности и открытости Apple для своих клиентов.

Как только Apple обнаружила ошибку, компания отключила настройку для многих пользователей Siri с выпуском iOS 15.2.

Кроме этого, компания добавила всплывающую подсказку, уведомляющую пользователей о необходимости обновить свои iPhone.

Напомним, компания Apple добавила в англоязычный голосовой помощник Siri два новых голоса и убрала из бета-версии обновленной iOS автоматический выбор голоса.

Ранее сообщалось, что Apple хочет научить своего голосового помощника Siri понимать и отвечать на украинском языке.

Автор:
Дмитрий Нарожный