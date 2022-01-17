Складной смартфон от Google получит название Pixel Notepad, — СМИ

В новой бета-версии Android 12L, которую 12 января выпустил Google, нашли новые подробности о гибком смартфоне Pixel.

В официальном блоке разработчиков для Android с помощью системных анимаций показали расположение кнопок регулировки громкости, слот для SIM-карты. При этом предполагаемый экран в разложенном состоянии будет иметь почти квадратное соотношение сторон.

Порталы 9to5Google и Gizmochina, со ссылкой на отраслевых инсайдеров, сообщили: смартфон действительно находится на заключительной стадии разработки и получил название Pixel Notepad. Google рассматривал приставку Logbook, но остановилась на первом варианте.

По данным изданий, стоимость устройства окажется меньшей, чем у Galaxy Z Fold3: сегодня цена флагмана Samsung в официальном магазине начинается от 25 тысяч грн и зависит от конфигурации.

При этом Google по-прежнему держит спецификации нового гаджета в секрете. Однако в базе Geekbench уже появились тесты производительности смартфона с фирменным чипом Tensor и 12 ГБ оперативной памяти — как раз их предписывают складному Pixel.

Напомним, ранее бывший суббренд Huawei, компания Honor, презентовала свой первый складной смартфон Honor Magic V. Он использует тот же форм-фактор складывания, что и устройства Samsung Galaxy Z Fold, сочетая большой внутренний дисплей с меньшим внешним.