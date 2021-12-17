AB InBev Efes Украина вошла в десятку самых инновационных компаний по версии Forbes Ukraine

Департамент по цифровой трансформации продаж AB InBev Efes под руководством Инги Паныч вывел компанию в Украине в десятку самых инновационных по версии Forbes Ukraine. Чтобы изучить R&D-процессы в Украине, Forbes Ukraine анкетировал более 150 предприятий. В результате чего отобрал 25 компаний. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для нас главной задачей является цифровизация процессов продаж, трансформация объемов продаж в Digital среду, где каждый клиент может самостоятельно сделать заказ, тем самым быть максимально удовлетворенным сотрудничеством. Мы также разрабатываем инструменты, с помощью которых команде продаж легче достигать поставленных целей. Приоритетом является максимальная автоматизация процессов продаж", – рассказывает директор по цифровой трансформации продаж AB InBev Efes Инга Паныч.

Инга Паныч возглавняет это направление уже более 10 лет. В команде Инги со всеми центрами и направлениями около 400 человек и ее основная задача – максимально обеспечить команду продаж цифровыми инструментами, чтобы продукт компании присутствовал во всех магазинах, барах и ресторанах страны.

"Моя команда разрабатывает приложения для работы с заказом, обеспечивает всей необходимой бизнес-аналитикой для оперативного принятия решений, разрабатывает и внедряет процессы", - рассказывает Инга Паныч.

В работе департамента по цифровой трансформации продаж такие проекты, как система по согласованию и просчетов контрактных условий для клиентов, автоматизированный подход к учету оборудования, искусственное зрение. B2B-платформа "ВыBEERрай", которая стала одним из самых эффективных инструментов взаимодействия. В систему этого сервиса "ВыBEERрай" в Украине уже интегрировано более 200 складов дистрибьюторов и подключено около 25,5 тыс. активных торговых точек. Главная цель B2B-платформы "ВыBEERрай" заключается в том, чтобы пользователи могли размещать заказы, которые будут видеть дистрибьюторы и делать отгрузку.

AB InBev Efes тесно сотрудничает с поставщиками-разработчиками, которые обеспечивают непосредственно разработку систем. Внутри бизнеса есть бизнес-эксперты, которые прописывают техническое задание вместе с поставщиками-разработчиками и следят за качественным исполнением в срок. Команда бизнес-экспертов определяет потребности бизнеса и переводит на язык разработчиков, чтоб компания получили качественный продукт, необходимый бизнесу.

Клиенты получают всю необходимую им информацию, куда входят также сведения о предыдущих заказах, могут оставлять заявку на возврат тары, а также стать участником программы лояльности. С помощью B2B-платформы можно легко, быстро и безопасно импортировать и экспортировать товары без лишних затрат, также оптимизировать другие бизнес-процессы. Для определения всех потребностей и реализации AB InBev Efes Украина использовали метод Voice of customer ("Голос клиента").

Кроме новой модели продаж, компания каждый год тестирует около 50 более мелких проектов – например, уже внедрила автоматизированный учет оборудования, использует искусственный интеллект для поиска и анализа сомнительных операций внутри компании.

СПРАВКА

AB InBev Efes Украина ― один из лидеров украинского пивоваренного рынка, который является совместным предприятием крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev и региональной пивоваренной компании по производству напитков с ведущими позициями Anadolu Efes.

AB InBev Efes Украина имеет три пивоварни в Чернигове, Харькове и Николаеве.

Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; международных ТМ: Hoegaarden, Leffe, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller, Velkopopovický Kozel, "Старий Мельник із Діжки", Miller, Tripel Karmeliet, Kwak, Cubanisto, Boddingtons Pub Ale; локальных ТМ: "Чернігівське", "Рогань", "Янтарь"; кваса "Село і люди", сидра "Де Сад".