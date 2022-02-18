Днепровский метзавод Ярославского отчитался об экомодернизации стоимостью 170 млн грн

Днепровский металлургический завод, принадлежащий группе DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, сообщил о завершении капремонта коксовой батареи №4, что является очередным этапом экомодернизации предприятия и повышения эффективности его работы.

"Проект позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Общая сумма инвестиций составляет около 170 млн грн", — сообщила пресс-служба DCH Ярославского.

"В рамках инвестпроекта по модернизации производства на коксохимической площадке ДМЗ завершили ремонт 40 камер коксования, — раскрыли детали работ по модернизации в пресс-службе DCH. — Заменили огнеупорную кладку с машинной и коксовой сторон, переложили отопительные простенки. Установили новую броню, газоотводящую арматуру и узлы армирования. Отремонтировали и заменили коксовое оборудование".

С 2016 года Днепровский металлургический завод инвестировал в проекты по экомодернизации с целью сокращения выбросов в атмосферу 475 млн грн, что позволило сократить их объем на 25%. Это является наилучшим показателем среди всех металлургических предприятий Украины. Ярославский реализовывает на ДМЗ инвестиционную программу общим объемом $ 400 млн, которая направлена на модернизацию производственных мощностей и снижение влияния на окружающую среду.

"Днепровский металлургический завод системно занимается модернизацией основных фондов на коксохимической площадке, — рассказал генеральный директор предприятия Виталий Баш, а также анонсировал следующие мероприятия по повышению производительности завода и экологичности производства. — Кроме капремонта коксовой батареи №4 в текущем году стартует проект по строительству системы бездымной загрузки шихты путем гидроинжекции. В целом это повысит эффективность работы печей и значительно снизит нагрузку на окружающую среду".

Завершен очередной этап модернизации производства на ДМЗ — это новая огнеупорная кладка, не имеющая щелей, двери плотно прилегают к броням. Отремонтированные печи не теряют коксовый газ – он весь поступает на очистку и переработку.

Благодаря герметизации огнеупорной кладки, устранению прососов в отопительную систему из камер коксования и более полному сгоранию газа в вертикалах снизятся выбросы загрязняющих веществ, а также повысится эффективность работы плавильного оборудования.

Днепровский металлургический завод — легендарная "Петровка", как называют этот градообразующий гигант сами жители Днепра, более 130 лет является лидером в своей отрасли. Вхождение предприятия в горно-металлургический дивизион группы DCH Александра Ярославского — стратегического инвестора завода — дало возможность ДМЗ выйти на новый уровень развития, сохраняя лидерские позиции как одного из крупнейших производств отрасли, так и в качестве крупнейшего налогоплательщика Украины и региона.

Ранее сообщалось, что металлургическая площадка Днепровского металлургического завода с 1 января приостановила свою работу из-за нерентабельности производства.

В начале февраля Хозяйственный суд Днепропетровской области постановил признать ПАО "Днепровский металлургический комбинат" банкротом.

Днепровский метзавод с марта 2018 года принадлежит финансово-промышленной группе DCH Александра Ярославского, ранее принадлежал российскому "Евразу". Предприятие состоит из металлургического и коксохимического блока, и второй на данный момент работает.