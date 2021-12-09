В компании "Дарница" стимулируют сотрудников мыслить и работать как предприниматели, — Шимкив

Фармацевтическая компания "Дарница" приняла участие в опросе консалтинговой группы One Philosophy, который является частью ежегодного исследования жизнестойкости организаций и предприятий. По словам главы правления Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, изменение модели ведения бизнеса, цифровизация процессов, изменение подходов помогли не только выдержать удар коронакризиса, но и выйти на новые рынки и подготовить лончи новых лекарственных средств. Об этом сообщается на сайте "Дарницы".

"Мы перешли на новую бизнес-модель – человекократию, плоскую структуру, изменили много подходов по работе с клиническими исследованиями, работаем со многими международными институтами, планируем сделать 21 лонч в этом году, заходим на новые рынки", – рассказал Дмитрий Шимкив, отвечая на вопросы организаторов опроса.

Благодаря оперативному реагированию на глобальные вызовы, компания сохранила лидерские позиции на украинском фармацевтическом рынке. В частности, этому способствовала многоуровневая автоматизация производства и логистики (конвейеры и складские работы), а также диджитализация бизнес-процессов. Например, переход к облачным технологиям и внедрение ERP-системы (корпоративная информационная система планирования ресурсов предприятия).

Как отмечается в справочнике “Фармацевтика Украины 2021”, отечественная фармацевтическая отрасль вообще продемонстрировала лучшие показатели стрессоустойчивости. На ее долю приходится около 4% ВВП от перерабатывающей промышленности Украины, а производительность труда достигает 1,3 млн гривен ВВП на одного сотрудника.

Именно поэтому, считает глава правления Darnitsa Group, в сложных экономических условиях необходимо переориентировать административные и производственные процессы с учетом потенциала всех кадровых звеньев, а не только руководящего.

“Раньше система управления в компаниях была централизованной, каждый отдельный сегмент не имел полной картинки, и решения принимались наверху. Более высокий уровень, который предполагает больше знаний, больше информации и более высокие решения, — это уже в прошлом. Сейчас в гиперсвязанном мире все звенья могут самостоятельно принимать решения и, соответственно, становиться автономными подразделениями, — говорит Дмитрий Шимкив. — Мы создаем организации внутри организации, условия и стимулы, чтобы превратить работников в предпринимателей, которые будто бы становятся собственниками бизнеса. Люди должны зарабатывать с нами”.

Всего в исследовании жизнестойкости организаций приняли участие 54 топ-менеджера различных компаний. Они поделились своим опытом о том, что помогает им устоять перед различными вызовами. Их ответы проанализировали и объединили в единый отчет, где определили главные тренды, влияющие сегодня на организации и бизнесы в государстве.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года – лидер в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании – помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Портфолио компании включает в себя 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 16 стран мира. Бенефициары компании – семья Загорий.