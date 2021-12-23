- Категория
- Страхование
- Дата публикации
-
Фонд соцстрахования перечислит более 1,7 млрд грн на долги по больничным
Кабинет министров Украины выделил из Фонда социального страхования (ФСС) 1,75 млрд грн на выплату долгов по больничным листам.
Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, в результате пандемии и повышения заболеваемости Covid-19 в Украине увеличилось количество случаев амбулаторного и стационарного лечения застрахованных лиц, а также количество дней их нетрудоспособности.
В Минсоцполитики отмечают, что это привело к образованию задолженности по оплате ФСС больничных листов.
21 декабря эти деньги перечислены Государственной казначейской службой на счет Фонда соцстрахования.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В ближайшие дни они будут переведены на счета работодателей, которые выплатят их своим сотрудникам.
В целом, благодаря предоставленной из государственного бюджета финансовой поддержке ФСС погасит задолженность по оплате пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам более чем 330 тысячам застрахованных лиц.
Выяснить, когда оплатят больничный, можно онлайн – информация о состоянии финансирования больничных ежедневно обновляется в Telegram-канале Фонда соцстрахования.
Уточнить дату можно также в отделении Фонда социального страхования, для этого в каждом областном управлении созданы отдельные "горячие линии".
Напомним, с 1 октября в Украине оформление всех больничных листов происходит исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения.
Ранее сообщалось, что с начала внедрения е-больничных в июне 2021 года Фонд соцстрахования принял на их оплату более 1 млрд грн.