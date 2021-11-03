Связь с производством и готовность к оплате: в Украине обновили е-больничные

В электронные больничные листы внесли обновления, которые касаются отметки о связи страхового случая с производством, а также регулируют приобретение е-больничными по беременности и родам статуса "готов к оплате".

Как сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ), независимо от обстоятельств приобретения болезни или получения травмы, пациенту откроется е-больничный по причине "Временная нетрудоспособность по болезни или травме, не связанные с несчастным случаем на производстве".

Однако, если случай произошел в результате профессиональной деятельности работника, одновременно будет начата процедура расследования. Участие в расследовании профессионального заболевания или несчастного случая принимают, в частности, представители ФССУ.

Если при расследовании связь с производством будет подтверждена, они обновят причину нетрудоспособности в электронном больничном. Такая причина нетрудоспособности отражается дополнительно и устанавливается врачами ФССУ.

Ранее в личных кабинетах страхователей на веб-портале Пенсионного фонда установленная ФССУ причина не отражалась, что создавало затруднения при назначении помощи и оформлении заявления-расчета.

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В одном из последних обновлений это было исправлено — теперь указанная врачами Фонда связь с производством отражается как причина нетрудоспособности и доступна при просмотре е-больничного в личных кабинетах.

В отличие от остальных электронных больничных, которые становятся готовыми к оплате через 7 дней после даты закрытия, е-больничные по беременности и родам считаются выданными и готовы к оплате через 7 дней после даты открытия.

Однако ранее е-больничные по беременности и родам не меняли свой статус на "готовый к оплате", несмотря на истекшие сроки. В таких случаях страхователям рекомендовали ориентироваться на даты и начинать назначение материального обеспечения на восьмой день после указанной даты открытия, даже если статус остался "закрытым".

Сегодня это урегулировано — больничный по беременности сменит свой статус с "закрыт" на "готовый к оплате" через 7 дней после даты своего создания.

Напомним, с 1 октября в Украине оформление всех больничных листов происходит исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения.

Считается, что внедрение электронных больничных листов позволит более эффективно бороться с коррупцией.

Как сообщалось, в Кабмине обещали ввести электронные больничные еще с апреля 2020 года, но тогда это не удалось. По словам экс-министра здравоохранения Максима Степанова, возникли технические проблемы, в частности, из-за распространения коронавирусного заболевания.

Ранее в правительстве подсчитали, что запуск электронных больничных позволит государству сэкономить до 4 млрд грн в год.