Два украинца выиграли в конкурсе Valve: за уникальные облики оружия в CS:GO они получат по $100 тысяч

Два украинца получат от американской компании по разработке игр Valve по $100 тысяч за разработку уникальных обликов оружия в киберспортивной игре Counter-Strike: Global Offensive. Они наряду с другими 22 художниками предложили свои варианты оформления внутриигрового оружия в рамках конкурса «Грезы и кошмары».

Речь идет о пользователях Максиме «Kuch» Кучеренко (Киев) и «hook» (этот художник в своем профиле указал только тот факт, что он из Украины). Компания Valve запустила конкурс 22 июля этого года. Изначально планировалось выбрать всего десять обликов, но 22 ноября стало известно, что отбор прошли 17, а призовой фонд увеличился до $1,7 млн.

Победителями стали 24 художника. Из них14 впервые предложили работы для «Мастерской Steam». Авторы каждого из «скинов» получат по $100 тысяч (около 2,6 млн грн).

Дизайн оружия от украинца «hook»

Напомним, ранее стало известно, что украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев на церемонии вручения премии Esports Awards 2021 получил награду "Киберспортсмен года на ПК". Его партнер по команде Валерий Ваховский был признан лучшим новичком 2021 года.

В этом году их команда, киберспортивный клуб NAVI, победила на PGL Major Stockholm 2021 — первом с сентября 2019 года турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive. Он проходил с 26 октября в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд турнира составил $2 млн, а команда-победитель получила один миллион долларов.