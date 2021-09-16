Электронный дуэт Artbat запустил свой лейбл и закроет сезон на крыше КВЦ "Парковый"

17 сентября в Киеве на смотровой площадке КВЦ "Парковый" украинский электронный дуэта Artbat закроет сезон, превратив локацию в один большой танцпол.

Вместе с хедлайнерами в этот вечер выступят WhoMadeWho.

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Чем известен электронный дуэт Artbat

Artbat — это коллаборация между двумя киевскими диджеями и продюсерами Артуром и Батишем.

Они объединились в 2016 году и за это время заработали хорошую репутацию в мире. В 2019 году дуэт назвали прорывом года на DJ Awards - одной из самых престижных премий в мире электронной музыки.

А видео их выступления на вершине горы Шугар Лоаф в Бразилии собрало более 19 млн просмотров на YouTube и считается одним из самых успешных выступлений в серии вечеринок Cercle.

Артисты являются постоянными участниками больших электронных фестивалей мира — Tomorrowland, Awakenings, Strakwerk, EXIT, Afterlife, Ultra и другие.

Усиливая международный статус Artbat запустили собственный электронный музыкальный лейбла UPPERGROUND.

Это произошло 27 августа, через шесть лет после выхода дебютного сингла Artbat "Mandrake". Первым релизом стал сингл "Flame".

Выступление Artbat на вершине горы Шугар Лоаф в Бразилии

В КВЦ "Парковый" музыканты выступят с группой из Копенгагена WhoMadeWho.

WhoMadeWho были первой группой из Дании, выступиашей на фестивале Burning Man в пустыне Невада, — они отыграли диджей-сет на самом популярном арт-каре события Mayan Warrior. В Египте группа отыграла эксклюзивный лайв сет для CERCLE возле храма Абу Симбел.

17 сентября WhoMadeWho и ARTBAT сыграют новый совместный сингл.

Организаторами события стало Atlas Agency при поддержке фестиваля Atlas Weekend и промо группы SVET.

Когда: 17 сентября в 18:00.

Локация: Киев, смотровая площадка КВЦ "Парковый.