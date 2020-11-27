АМКУ спустя почти два года одобрил покупку матерью нардепа Ефимова КВЦ "Парковый"

Антимонопольный комитет 12 ноября предоставил разрешение физлицу-гражданке США Любови Ефимовой, матери депутата Верховной Рады Максима Ефимова (группа "Доверие"), приобрести 100% компании Fineroad Business LLP (Кингтон, Англия), опосредованно владеющей конгрессно-выставочным центром "Парковый" в Киеве. Об этом говорится в решении комитета.

Ефимова еще 1 февраля 2019 года купила Fineroad Business без получения соответствующего разрешения от АМКУ. В связи с этим нарушением регулятор решил наложить на нее штраф в размере 170 тысяч грн.

При определении размера штрафа было учтено, что Ефимова все же обратилась до начала рассмотрения дела о нарушении за разрешения. В итоге, помимо наложения штрафа, АМКУ ей предоставил и разрешение на концентрацию.

На момент сделки Fineroad Business была связана отношениями контроля с ООО "Амадеус Ко" (Киев), владеющим КВЦ "Парковый" площадью 22 тысячи квадратных метров с подземным паркингом, дизельной электростанцией и двумя вспомогательными зданиями.

В решении также указывается, что выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъектов хозяйствования, связанных с Ефимовой отношениями контроля, за 2019 год составила 2,103 млрд грн.

Сам Ефимов, тогда нардеп от "Блока Петра Порошенко", еще в феврале 2019 года, вскоре после сделки, подтвердил факт покупки КВЦ "Парковый", формальным владельцем которого стала его мать.

Тогда Голосеевский райсуд Киева обязал Нацагентство по вопросам выявления и управления активами, полученными преступным путем (АРМА), вернуть КВЦ "Парковый" владельцу — компании "Амадеус Ко".

Ранее Хозяйственный суд Киева запретил коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения" управлять КВЦ "Парковый". Напомним, объект передали городу октябре 2018 года.

"Парковый" веден в эксплуатацию в 2013 году, расположен в Киеве на Парковой дороге, 16-А. На холме над КВЦ расположены Мариинский парк и одноименный дворец, здания Верховной Рады и Министерства здравоохранения. На крыше здания выставочного центра расположена вертолетная площадка, вид на которую и открывается с Мариинского парка, благодаря чему объект известен и просто как вертолетная площадка.