Как адаптировать продукт и коммуникацию к digital: кейсы топовых компаний на DGTL марафоне

Специалисты из Raketa, Intertop, BBDO, Контрамарка, WOG и еще 10 крупных компаний 19 августа 2020 года расскажут, как трансформировали продукт, бизнес-процессы и коммуникацию на карантине на online-ивенте DGTL марафон #4.

DGTL марафон ежегодно проводит бизнес-медиа бюро ekonomika+, на нем ведущие СМО, СЕО, креативные директора и владельцы компаний делятся стратегиями, опытом и кейсами.

В этом году ключевой темой марафона стала новая digital-реальность. Ведь даже тем, кто уже присутствовал онлайн, пришлось менять бизнес-процессы, что говорить о тех отраслях, которые до этого считались исключительно оффлайновыми.

В связи с этим спикеры DGTL марафона поднимут такие темы:

• как INTERTOP ворвался в онлайн-пространство, и зачем бренду канал на Tik Tok, расскажет СМО компании Валерия Толочина;

• как карантин активировал новаторские продающие digital-сервисы: кейсами WOG поделится Head of digital marketing Евгений Черный;

• что изменилось в маркетинге впечатлений в карантин и что делать сфере массовых мероприятий, вы узнаете от CBDO Adsapience Олега Бертуша;

• о digital-инструментах для развития партнерской сети продаж расскажет СМО Ajax Systems Валентин Гриценко;

• как Jägermeister эффективно заменил оффлайн-интеграции и создал коммуникационную эко-систему в условиях карантина, поделится опытом бренд-менеджер компании в Украине Виктория Прудник.

Подробнее с программой и списком спикеров ивента этого года можно ознакомиться на сайте мероприятия по ссылке.

Поскольку социальная миссия бизнес/медиа бюро Еkonomika+ — помогать предпринимателям, предоставляя знания и проверенные стратегии, организаторы внедрили формат участия FREE, по которому все желающие получат доступ к выступлениям четырех спикеров бесплатно.

Другой формат участия FULL включает доступ к выступлениям 14 экспертов и все возможности живого ивента в онлайн-формате:

• максимальный эффект присутствия за счет трансляции в профессиональной студии;

• возможность задать вопрос экспертам во время выступления — их озвучит ведущий-модератор;

• онлайн-чат для вопросов экспертам: участники смогут проконсультироваться по своим кейсам во время консультаций в Telegram;

• моментальный доступ к презентациям;

• нетворкинг в закрытой Telegram-группе: площадка для обсуждения идей, знакомств и совместного поиска нестандартных digital-решений.

Выбрать желаемый формат события и зарегистрироваться на нем можно по ссылке.

Организатором мероприятия выступает Ekonomika+ — бизнес-медиа хаб, в который входят онлайн-издания mmr.ua, delo.ua и womo.ua, а также журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Также Ekonomika+ ежегодно проводит более 20 деловых мероприятий, среди которых SHE Congress — обмен уникальным опытом женщин в бизнесе, "Завтра" — конференция уникальных тинейджеров, Business Wisdom Summit — стратегии и опыт изменений от лидеров крупного бизнеса, HR Wisdom Summit — обмен кейсами между HR-специалистами за гранью стандартных компетенций.

Второй организатор — онлайн-медиа о маркетинге, рекламе и креативе MMR, публикующее свежие новости и кейсы топовых маркетинг-директоров и специалистов по коммуникациям.