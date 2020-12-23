Lifestyle 50 минут назад

Как украинцы будут праздновать Новый год — опрос

Какие изменения внесла пандемия коронавируса в планы празднования Нового года?

Как украинцы будут праздновать Новый год — опрос Как украинцы будут праздновать Новый год — опрос

Пандемия COVID-19 внесла изменения во все сферы жизни, в том числе и в традиции празднования Нового года. О том, как украинцы намерены в этом году отмечать новый год и насколько это не похоже на прошлогоднее празднование, узнавали Picodi.com, проведя онлайн-опрос. 

50% опрошенных сказали, что из-за пандемии были вынуждены поменять свои планы на 31 декабря.

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новый год

Дома будут встречать Новый год — в одиночестве или с ближайшими родственниками — 63% респондентов. Это на 13% больше, чем в прошлом году.

В широком кругу друзей планируют собраться в новогоднюю ночь гораздо меньше. Всего 13,1% пригласят гостей к себе.

А пойдут в гости 17,4%. В прошлом году празднование Нового года в гостях было почти в два раз популярней (34%).

В ресторан собираются пойти вечером 31 декабря всего 1,5% респондентов. И почти столько же (1,7%) намерены провести новогоднюю ночь под открытым небом.

Но наименее популярной в этом году оказалась встреча Нового года за границей — всего 1% респондентов решили уехать на праздники в другую страну.

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