Lifestyle 60 минут назад

"Hollywood українською": SWEET.TV продолжает дублировать голливудскую классику

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV продолжает за свои средства создавать уникальный украиноязычный дубляж культовых голливудских фильмов в рамках проекта "Hollywood українською". К инициативе присоединились украинские селебрити и дети звезд

"Hollywood українською": SWEET.TV продолжает дублировать голливудскую классику "Hollywood українською": SWEET.TV продолжает дублировать голливудскую классику

В рамках проекта "Hollywood українською" SWEET.TV за свой счет создает эксклюзивный украиноязычный дубляж и озвучку культовых голливудских фильмов, у которых ранее ее не было или она была некачественной.

В Украине с 2006 года все фильмы, которые попадали на экраны кинотеатров, получали дубляж. Однако те, которые выходили до этого — украинского дубляжа не имели. Когда их показывали на национальных телеканалах, они озвучивались "на скорую руку", что приводило к потере в качестве и удовольствии от кинокартины.

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"Мы обнаружили, что люди хотят смотреть фильмы на украинском, но у них не всегда есть такая возможность. Так сложилось, что сервисы, подобные нашему, больше сконцентрированы на работе с рынком СНГ и России, поэтому качественная украинская дорожка на рынке скорее редкость, чем норма. Для исправления ситуации, собственно, и запустили проект "Hollywood українською", — отметил директор национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV Александр Резунов.

Для того, чтобы реализовать проект "Hollywood українською", SWEET.TV подписал прямые контракты с крупнейшими мировыми киностудиями Disney, Paramount, Universal, Sony и Metro-Goldwyn-Mayer. Кстати, это первый украинский онлайн-кинотеатр, который сотрудничает с мейджерами именно для территории Украины, а не для СНГ. Эти студии выпускают более 90% лучшего мирового кино.

Прямые контракты открывают доступ к исходным видео- и аудио-файлам, скриптам на языке оригинала, гайдлайнам для локализации и пр. Именно это дает возможность создавать уникальный и качественный украинский дубляж и озвучку.

"Художественный дубляж фильмов на родном языке — это настоящая ценность. Мы уже сделали дубляж и озвучили украинским языком почти всю нашу библиотеку. Мы верим, что это поможет зрителям пиратских сайтов переключиться на просмотр легального контента, ведь его качество значительно выше. Мы уделяем большое внимание деталям: делаем авторский перевод, подбираем профессиональных актеров и синхронизируем липсинг. В результате зритель получает по-настоящему качественное кино, которое можно с удовольствием смотреть", — говорит директор SWEET.TV Александр Резунов.

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SWEET.TV сотрудничает с профессиональной студией дубляжа "Так Треба Продакшн", лучшими режиссерами, редакторами, актерами. К проекту присоединились украинские селебрити: Юрий Горбунов, Руслана Писанка, Виктор Андриенко, Лесь Заднепровский, Людмила Барбир, Денис Роднянский и дети украинских звезд.

дубляжЛесь Заднепровский дублирует профессора Дамблдора в фильме "Гарри Поттер"

дубляжРуслана Писанка дублирует профессорку Макгонагалл в фильме "Гарри Поттер"

АндриенкоВиктор Андриенко дублирует дядю Вернона в фильме "Гарри Поттер"

В рамках проекта "Hollywood українською" уже дублированы четыре первые фильма о "Гарри Поттере", трилогия "Властелин колец", "Матрица", первые три части франшизы "Миссия: Невыполнима", мультфильм "Мадагаскар" и многие другие культовые голливудские шедевры.

Мотивированные проектом "Hollywood українською", SWEET.TV начали создавать собственный контент. Именно так родился Фонд развития украинского кино и телевидения, куда компания перечисляет по 10 гривен с каждого платного подключения. Цель — помочь развитию украинского кинематографа, и это значит, что совсем скоро мы будем наслаждаться крутыми украинскими фильмами и фильмами на украинском языке.

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