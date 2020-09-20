Как украинский бизнес владеет английским — исследование

Онлайн-школа EnglishDom провела исследование среди работников компаний, которые изучают язык в рамках корпоративного образования, занимаясь с преподавателем онлайн.

Респондентами стали 1032 сотрудника из 114 компаний.

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В начале обучения 54% сотрудников находятся на стартовом уровне Elementary, 25% — на Pre-Intermediate. На уровне, достаточном для работы с иностранными партнерами, английский язык знает 21% обучающихся, из них 15% — на Intermediate и 6% — Upper Intermediate и выше.

Больше всего среди корпоративных студентов менеджеров среднего звена — 45% и топ-менеджеров — 20%, остальной персонал составляет 35%.

Как отметил Максим Сундалов, соучредитель и руководитель компании EnglishDom, согласно исследованию EF EPI "Рейтинг 100 стран и регионов по уровню владения английским языком", существует прямая зависимость между уровнем владения английским в стране и показателями развития ее экономики. Так, скорректированный чистый доход на душу населения в странах с высоким знанием английского как второго языка составлял $37 тыс. Тогда как для стран с низким уровнем, включая Украину, в 6 раз меньше — всего $6 тыс.

По результатам опроса, проведенного EnglishDom, оказалось, что 61% респондентов учат английский для того, чтобы свободно общаться с иностранными партнерами, 7% для ведения деловой переписки, а 6% для чтения профессиональной литературы в оригинале. Для общего повышения квалификации — 17%, для командировок — 8%, чтобы сдать экзамен — 1%.

Больше всего внимания корпоративному обучению английскому уделяют в отраслях тяжелой промышленности и IT. Так, корпоративных студентов из компаний тяжелой промышленности — 39%, IT — 19% и финансов — 14%. Далее идут пищевая промышленность — 7%, агробизнес — 5%, торговля — 3%, фармбизнес — 3%, медиа — 3%, туризм — 2%, реклама — 2% и другие.

Наибольшее количество людей, изучающих английский благодаря своей компании, занимаются в Киеве — 27%, Днепре — 10%, Харькове — 8%, Одессе и Львове по 6%.

Мужчины и женщины занимаются английским практически одинаково — 53% и 47% соответственно.

Самое популярное время для занятий: перед работой с 7 до 8 утра, обеденные часы с 13 до 14 и вечерний период с 19 до 21.