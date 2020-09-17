ekonomika+ совместно с Delo.ua 30 сентября проведут ежегодный HR Wisdom Summit

30 сентября медиа\бюро ekonomika+ совместно с delo.ua в ДТЭК Академии прведут HR Wisdom Summit. 16 HR-профи из таких компаний, как "IBM Украина", Региональная газовая компания, Медиа Группы Украина, YASNO, GlobalLogic, TECHIIA и других крупных компаний поделятся, как адаптировать HR-стратегий к новым реалиям и расскажут, каким навыкам стоит обучаться в первую очередь.

"Уже сегодня мы понимаем, что исчезло понятие "работа на всю жизнь". Кто хочет преуспевать, должен адаптироваться к постоянно развивающимся рабочим местам и быть готовым всегда обновлять свои навыки. К примеру, по данным всемирного экономического форума, всего за пять лет 35% навыков, которые сегодня считаются необходимыми, изменятся. Во время пандемии стали востребованы цифровые навыки, которые помогли компаниям быстро реагировать на кризис. Но кроме навыков меняется подход к лидерству, меняются функции руководителей, а рабочее место становится гибридным. Как HRD улавливать эти изменения, чтобы всегда обеспечивать компанию человеческим ресурсом, мы будем говорить 30 сентября", — рассказывает продюсер HR Wisdom Summit Виктория Покатис.

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В этом году мы будет говорить на такие темы:

➡️ Какие навыки, таланты, квалификация и лидерские качества будут влиять на карьеру и доходы. Перспектива ближайших 5 лет.

➡️ Влияние трендов на HR-компетенции

➡️ Как начать эффективно учиться в эпоху "контентного фастфуда"

➡️ Как лидеру менять убеждения внутри компании для достижения новых целей Что должен перестать делать лидер, чтобы создать дополнительный импульс в команде для движения "выше и быстрее"

➡️ Что такое гибридное рабочее место

➡️ Вовлеченность сотрудников в удаленных и смешанных командах

Среди спикеров: Екатерина Губарева, Associate Vice President, Head of People, GlobalLogic, Юлия Карбановская, руководитель департамента управления персоналом РГК, Евгений Бондаренко, директор по управлению персоналом "Медиа Группы Украина", Валерия Заболотная, директор Академии ДТЭК, Стас Островский, директор по развитию бизнеса "Маданес Украина", региональный маркетинг-директор Madanes Advanced Healthcare Services, Антонина Якимчук, HR-лидер IBM Украины, Виктория Дзыба, Chief HR Officer международного технологического холдинга TECHIIA, Антон Ковалишин, начальник отдела по коммуникациям YASNO, Андрей Данилюк, директор по развитию бизнеса ANCOR Ukraine.

Мероприятие пройдет в гибридном формате: офлайн и онлайн. Место проведения HR Wisdom Summit: Академия ДТЭК. На ивенте будет соблюдена необходимая дистанция между участниками. Все участники пройдут рамку аэрозольного обеззараживания от инфекций, вирусов и бактерий, получат маски и антисептики.

В конце вечера состоится церемония награждения лучших HRD и компаний брендов-работодателей по версии "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Выбрать формат и зарегистрироваться: https://hrws.delo.ua/

Организаторы:

Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в которое входят онлайн-издания mmr.ua, delo.ua и womo.ua, а также журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Ekonomika+ ежегодно проводит более 20 деловых мероприятий, среди которых SHE Congress (обмен уникальным опытом женщин в бизнесе), "Завтра" (конференция уникальных тинейджеров), Business Wisdom Summit (стратегии и опыт изменений от лидеров крупного бизнеса), HR Wisdom Summit (обмен кейсами между HR-специалистами за гранью стандартных компетенций).

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