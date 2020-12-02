Легендарный телескоп "Аресибо" окончательно разрушен

Легендарный телескоп Аресибо, который в 2020 году пострадал из-за обрыва кабелей, поддерживающих платформу над тарелкой, окончательно разрушился 1 декабря 2020 года. 900-тонная платформа упала на огромную, 305-метровую тарелку телескопа.

"Друзья, с глубоким сожалением сообщаю вам, что платформа обсерватории "Аресибо" только что обрушилась. Вчера я последний раз была в этом красивом месте. Вы можете сравнить фото вчера и сегодня", — написала в Twitter Дебора Марторелл, метеоролог.

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Телескоп "Аресибо" Национальный научный фонд решил списать еще 19 октября. Однако до управляемого сноса он не дожил.

"По правде говоря, многие люди пытались восстановить это сооружение, приложили немало усилий, — говорит в комментарии Science директор Флоридского космического института при Университете центральной Флориды Рамон Луго. — Жаль, что мы не добились успеха. Утро действительно тяжелое".

По словам Луго, рядом с тарелкой во время падения платформы никого не было. Всех подробностей у него нет. Согласно основной версии это произошло из-за отказа одного из оставшихся тросов, на которые пришелся весь весь платформы. Ученый говорит, что после дня Благодарения провода в оставшихся тросах рвались по одному в день.

В интервью Noticentro Джонатан Фридман, физик, работающий в обсерватории Аресибо, сказал, что он слышал громкий грохот, который сравнил с поездом или лавиной — или с землетрясениями, которые поразили Пуэрто-Рико в январе. Фридман также рассказал, что отломились только концы опорных башен, сами конструкции в целом остались стоять.

Напомним, телескоп введен в эксплуатацию в 1963 году. За годы работы с его помощью совершили множество открытий, а на той самой обрушившейся платформе Джеймс Бонд расправлялся со своими врагами.





