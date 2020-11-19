Легендарный телескоп "Аресибо" выводят из эксплуатации: что исследовали с его помощью

Один из самых крупных и старых (введен в эксплуатацию в 1963 году) телескопов мира, 305-метровый "Аресибо", расположенный в Пуэрто-Рико, США, выводят из эксплуатации и "контролируемо разрушат". Такое решение принял Национальный научный фонд США на основании детального анализа телескопа.

Что произошло

Оборвались два кабеля, которые поддерживают 900-тонную платформу над тарелкой. Телескопом не то что пользоваться, чинить его опасно. Инженеры пытаются мягко вывести его из эксплуатации, но есть шансы, что платформа разрушится самостоятельно.

"Пока точные даты проведения контролируемого вывода из эксплуатации неизвестны. Мы можем сделать это очень быстро, применив взрывчатку", — говорит Ральф Гом, директор отдела астрономических наук Национального научного фонда США. По предварительной оценке (данные за 2016 год) демонтаж телескопа обойдется в $10,6 — 18,7 млн.

К слову, это уже не первые повреждения, которые получает телескоп. 20 сентября 2017 года ураган "Мария" сломал пополам 29-метровую радарную антенну радиотелескопа, ее обломки повредили главное и вспомогательные зеркала телескопа.

Послание пришельцам

16 ноября 1974 года на церемонии, посвященной модернизации радиотелескопа "Аресибо", было отправлено так называемое "послание Аресибо" — сообщение, посланное с помощью частотно-модулированных радиоволн. Сообщение продолжительностью 169 секунд на длине волны 12,6 см отправили в сторону шарового звездного скопления М13 в 25 тысячах световых лет от нас. Выбрали его, потому что это самое большое и тесное скопление звезд, которые находились на небе во время церемонии.

Послание Аресибо. Фото: wikipedia

Сообщение составили Фрэнк Дрейк и Карл Саган. Его длина — 1679 цифр. В послании закодированы числа от одного до десяти в двоичной системе; атомные числа водорода, азота, кислорода и фосфора; молекулярные формулы компонент нуклеотидов ДНК; форма молекулы ДНК; информация о человеке и человечестве; информация о Солнечной системе.

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Открытия и кино

Практически сразу после открытия, 7 апреля 1964 года Гордон Петтенггилл с командой определил, что сутки на Меркурии длятся 59 дней, а не 88.

В 1968 году при измерении периодичности пульсара в Крабовидной туманности и других подобных измерений подтвердилось существование нейтронных звезд.

В 1974 году Рассел Халс и Джозеф Тейлор открыли первый двойной пульсар, за что в 1993 году получили Нобелевскую премию по физике.

В 1990 году Александр Вольщан открыл пульсар PSR 1257+12, позже у него обнаружили первые экзопланеты — планеты за пределами Солнечной системы. Жить там, впрочем, сложно: магнитное поле нейтронной звезды излучает короткие волны и разгоняет элементарные частицы, поэтому на планеты падает сильный ионный дождь.

В 2003 году с помощью телескопа "Аресибо" впервые зафиксировали эффект Ярковского — когда нагрев солнцем и охлаждение поверхности вызывает реактивное движение.

Также телескоп много раз снимался в кино. Его можно встретить в Бондиане — первый фильм с Пирсом Броснаном, "Золотой глаз". "Аресибо" появляется в хорроре "Особи", "Контакте" Карла Сагана и "Секретных материалах".

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua