Наука вчера, 22:36

Легендарный телескоп "Аресибо" выводят из эксплуатации: что исследовали с его помощью

"Аресибо" отправлял послания в космос, помог найти первые экзопланеты и был кинозвездой

Телескоп "Аресибо". Фото: Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz) Телескоп "Аресибо". Фото: Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz)
Телескоп "Аресибо". Фото: Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz)

Один из самых крупных и старых (введен в эксплуатацию в 1963 году) телескопов мира, 305-метровый "Аресибо", расположенный в Пуэрто-Рико, США, выводят из эксплуатации и "контролируемо разрушат". Такое решение принял Национальный научный фонд США на основании детального анализа телескопа. 

Что произошло 

Оборвались два кабеля, которые поддерживают 900-тонную платформу над тарелкой. Телескопом не то что пользоваться, чинить его опасно. Инженеры пытаются мягко вывести его из эксплуатации, но есть шансы, что платформа разрушится самостоятельно.

Кратко и по делу в Telegram

"Пока точные даты проведения контролируемого вывода из эксплуатации неизвестны. Мы можем сделать это очень быстро, применив взрывчатку", — говорит Ральф Гом, директор отдела астрономических наук Национального научного фонда США. По предварительной оценке (данные за 2016 год) демонтаж телескопа обойдется в $10,6 — 18,7 млн. 

К слову, это уже не первые повреждения, которые получает телескоп. 20 сентября 2017 года ураган "Мария" сломал пополам 29-метровую радарную антенну радиотелескопа, ее обломки повредили главное и вспомогательные зеркала телескопа. 

Послание пришельцам

16 ноября 1974 года на церемонии, посвященной модернизации радиотелескопа "Аресибо", было отправлено так называемое "послание Аресибо" — сообщение, посланное с помощью частотно-модулированных радиоволн. Сообщение продолжительностью 169 секунд на длине волны 12,6 см отправили в сторону шарового звездного скопления М13 в 25 тысячах световых лет от нас. Выбрали его, потому что это самое большое и тесное скопление звезд, которые находились на небе во время церемонии. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Arecibo_message.png/250px-Arecibo_message.png

Послание Аресибо. Фото: wikipedia

Сообщение составили Фрэнк Дрейк и Карл Саган. Его длина — 1679 цифр. В послании закодированы числа от одного до десяти в двоичной системе; атомные числа водорода, азота, кислорода и фосфора; молекулярные формулы компонент нуклеотидов ДНК; форма молекулы ДНК; информация о человеке и человечестве; информация о Солнечной системе. 

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Открытия и кино

Практически сразу после открытия, 7 апреля 1964 года Гордон Петтенггилл с командой определил, что сутки на Меркурии длятся 59 дней, а не 88.

В 1968 году при измерении периодичности пульсара в Крабовидной туманности и других подобных измерений подтвердилось существование нейтронных звезд. 

В 1974 году Рассел Халс и Джозеф Тейлор открыли первый двойной пульсар, за что в 1993 году получили Нобелевскую премию по физике. 

В 1990 году Александр Вольщан открыл пульсар PSR 1257+12, позже у него обнаружили первые экзопланеты — планеты за пределами Солнечной системы. Жить там, впрочем, сложно: магнитное поле нейтронной звезды излучает короткие волны и разгоняет элементарные частицы, поэтому на планеты падает сильный ионный дождь. 

В 2003 году с помощью телескопа "Аресибо" впервые зафиксировали эффект Ярковского — когда нагрев солнцем и охлаждение поверхности вызывает реактивное движение.  

Также телескоп много раз снимался в кино. Его можно встретить в Бондиане — первый фильм с Пирсом Броснаном, "Золотой глаз". "Аресибо" появляется в хорроре "Особи", "Контакте" Карла Сагана и "Секретных материалах". 

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua

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