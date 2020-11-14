Можно любить или не любить самопробы, но они с нами надолго — Ольга Сторожук, "СуперКопы"

Киноиндустрия в период коронавируса переживает не лучшие времена. Тем не менее, съемки продолжаются, кастинги проходят.

О том, как работается в новой реальности, рассказала актриса Ольга Сторожук, известная по сериалу "СуперКопы" (НЛО TV).

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Ольга, что изменилось на съемочной площадке в пандемию? Что стало самым сложным?

Наша индустрия держится из последних сил, в то время, как американцы прекратили весь съёмочный процесс, все проекты поставили на паузу, в Украине продолжают снимать самые смелые. Все лето мы снимались и молились. Ведь один заболевший на площадке — это гарантия остановки съёмки, как минимум, на две недели.

Съёмочная группа — это в среднем 50 человек, поэтому шансы заражения одного человека достаточно велики. Актеры не могут быть в кадре в масках, поэтому остаётся надеяться на ответственность съёмочной группы.

Столько спирта, как сейчас, никогда не было на съёмочной площадке (только для внешнего использования, конечно).

А где ты снималась, кроме "СуперКопов"?

После съемок в "СуперКопах" снималась в сериалах "Любовь матери" и "Разница в возрасте". С одной стороны хочется в длинный серьезный проект, с другой стороны — это теперь риск для здоровья.

Кастинги проходят традиционно оффлайн или, как и многие сферы, пытаются использовать онлайн-формат?

Обычные пробы все ещё проходят, хотя количество самопроб резко возросло.

Где актеры находят информацию о кастингах?

В период карантина мы ещё больше времени проводим в социальных сетях, вся кастинг-индустрия не исключение. Информацию о кастингах, кастинг-директорах, проектах, которые запускаются, можно мониторить в Facebook в специализированных группах. Их много: введите в поисковик "кастинги Украины, кастинг Киев".

Какой самый эффективный способ рассказать о себе кастинг-директорам?

Самым эффективным все ещё является email, в котором актер пишет о себе, своих навыках, образовании, метрике, указываете город и контакты. Пишет каждому индивидуально, массовая рассылка воспринимается как спам. И важно приложить фотографии и видеоматериалы (ссылкой на Vimeo или Youtube).

Я застала ещё то время, когда со своими фотографиями актеры ходили на студии лично к кастинг-директорам. Фотографии заносили в огромные папки, номера телефонов кастинг-директоров передавались из уст в уста. Теперь все намного проще. Но я скучаю по личному знакомству, которое могло рассказать об актере намного больше, чем фото и выдержка из резюме.

А как ты относишься к самопробам? Как считаешь, стоит самому отправлять видео самопроб режиссерам?

Мы можем любить или не любить самопробы, но нужно понимать — они с нами надолго!

Не буду скрывать, я очень люблю старые добрые пробы, где есть возможность познакомиться лично с режиссёром и кастинг-директором, узнать подробности о проекте и о роли, о видении режиссёра, показать себя вне персонажа, а потом показать, как можешь записать сцену с первой попытки. Мне очень нравится, что на настоящих пробах ты можешь показать взаимодействие с партнером, способность слышать режиссёра и быстро меняться под его руководством, быть пластилином, готовым импровизировать.

В самопробах этого нет: нет партнера, нет возможности услышать режиссёра. Но есть возможность показать своё видение роли и выбрать понравившийся дубль.

Актёр должен быть гибким и уметь подстраиваться под изменения в мире. Мы можем быть в одном конце мира и записывать пробы на другой конец мира — это открывает новые возможности.

Я бы не советовала отправлять пробы напрямую режиссёру, ведь подбором актеров занимается именно кастинг-директор. Поэтому не ломайте систему — отправляйте видео тому, кто отправил вам сцены.

Как не расстраиваться, если тебе отказывают в съемках? Как не потерять веру в свой талант и перспективы?

В этой профессии нужно быть готовым услышать 100 "нет" ради одного "да". Jenna Fischer в своей книге "Жизнь актёра" пишет о совете, который ей дал ее агент: "Будь готова услышать "да", после сотни "нет". Каждое "нет" приближает тебя к твоему "да". После этого она начала воспринимать каждый отказ, как ещё одну ступеньку на пути к своему утверждению, и дождалась.

Нужно понимать, что "нет" не значит, что ты плохой. Это значит лишь то, что ты не совсем попадаешь в роль/типаж/возраст/характер, можешь не подходить в родственный ансамбль и т.д. Важно развиваться, учиться новым техникам, навыкам, чтобы в любой момент быть готовым.

Успех приходит тогда, когда подготовка встречается с возможностью. Больнее всего слышать, как родители детей-актеров пытают их: "Почему тебя не взяли, что ты сделал не так?". Хочется спросить у них: "Почему у вас недостаточно понимания, что ребёнок не виноват, и вообще не должен реализовывать твои мечты и желания за вас?". Но это уже совсем другая, обширная и больная тема.

Как справляешься с нагрузкой, когда у в расписании на неделю сразу несколько кастингов?

Пробы и кастинги заряжают энергией. Ты встречаешься с людьми, работаешь над сценами и персонажами, остаёшься в творческой форме — как хорошо тренированный атлет.

Для меня чем больше проб, тем лучше.

У тебя есть свои фишки в подготовке к актерским кастингам?

Главный секрет уверенности в своих силах– это подготовка. Я всегда читаю весь сценарий, а не только сцены для проб (иногда сценарий держат в тайне, тогда можно попросить подробное описание персонажа у кастинг-директора). Текст должен стать своим, родным, логичным для тебя. Ты знаешь, что было за секунду до того, как началась сцена, где она происходит, в каких отношениях ты с остальными персонажами, чего ты от них хочешь. Домашняя работа должна быть сделана, чтобы на пробах было спокойно и легко.

Есть роли, от которых ты отказывалась по своим личным убеждениям?

Я отказываюсь, когда понимаю, что сценарий и диалоги откровенно плохие, а у героев нет совершенно никакой мотивации. Это случается редко, но в последний раз я отказалась от роли, где девушка, которую мне нужно было играть, была слишком похотлива. В сценарии не нашлось времени дать ее поступкам хоть минимальную мотивацию. Я увидела в этом поверхностное: оголение частей тела только ради оголения — и отказалась.

Какую роль мечтаешь сыграть?

Их очень много. Сейчас такой период, что мне хочется противоположностей: глубокую драматическую роль, добрую светлую комедию и остросюжетный детектив. В последнее время я с удовольствием копаюсь в психологии маньяков. Сыграть такую роль было бы интереснейшим челенджем для меня.

Как считаешь, можно стать актером или актрисой без профильного образования?

Можно стать актером без профильного высшего образования, но нельзя стать актером, не потратив время на изучение мастерства. В этой профессии учиться нужно всегда: и когда тебе 18, и когда 58.

Однажды я попала на мастер-класс к Иване Чаббак в ее студии в Лос-Анджелесе. Мне очень повезло, я давно хотела этого после прочтения ее книги. И увидела там профессиональных актеров, которые пришли получать новые знания — многим было за 50. Это давно работающие профессионалы, и они никогда не останавливаются в обучении. Существует огромное количество студий, школ, курсов и мастеров, которые готовы заниматься с вами — нужно только ваше желание расти.

Что для тебя самое важное в профессии актера?

Считается, что на экране мы создаём образы разных персонажей. Но на самом деле, находясь под маской персонажа, мы правдивы, мы обнажаем самые глубоко спрятанные уголки своей души. Это некий эксгибиционизм, надежно прикрытый маской. Так нам легко показать свою настоящую злость, нелепость, страх. Нам легко быть смешными, отчаянно бороться за свою цель.

Мы получаем облегчение, потому что позволяем своему внутреннему выходить наружу. Так мы можем влиять на зрителя и ближе знакомить его с самим собой, с его демонами, чувствами, поступками. Зрителю становится легче принимать себя и бороться за свои мечты вместе с персонажем на экране.

Хорошие персонажи резонируют со своим зрителем. Так случается в хорошем кино. Для актёра самое важное — дождаться своего хорошего кино.