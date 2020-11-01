Вышел тизер сериала "Секс, Инста и ВНО", впервые в Украине снятого только для онлайн

12-серийная teen-dramedy "Секс, Инста и ВНО" — первый украинский сериал, который создан эксклюзивно для оналайн-платформы и по ТВ его не покажут. Премьера проекта состоится 25 ноября по подписке на 1 + 1 video. Но уже сейчас просмотр можно купить по early bird-цене.

В рамках промокампании сериала вышел тизер "Секс, Инста и ВНО" . Ролик доступен для просмотра на YouTube и 1 + 1 video.

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"Секс, Инста и ВНО" - это история о реальной жизни подростков, которые взрослеют в украинских реалиях и сталкиваются с недетскими трудностями. В нем поднимаются неудобные вопросы, которые до сих пор остаются табуированными.

Автор идеи и шоуранер сериала Ирина Никончук, руководитель 1 + 1 Digital Studios летом, в начале съемок сериала, рассказала Delo.ua, что идея проекта родилась два года назад. После успеха "Школы" медиагруппа поняла, что среди целевой аудитории "появилось ядро, которое не является праймовым ядром" плюсов ". Достаточно многочисленная молодая аудитория, которой интересны продукты 1 + 1 media, продолжала жить на диджитальних платформах.

Потому решили создать нечто необычное именно для молодежи, с тематикой и форматом, которые удивят и заинтересуют их.

"К тому же, несмотря на завершение сериала "Школа", активно продолжала функционировать платформа "Только никому не говори", — рассказала продюсер сериала, руководитель 1 + 1 Digital и Инновации Анна Ткаченко. — Анонимно о своих проблемах писали сотни подростков, и мы убедились, что нам еще есть что сказать и рассказать юной аудитории".

История в "Секс, Инста и ВНО" начинается с разоблачения главной героини — Саши Моцак, которая всегда была самой популярной девочкой в ​​школе, но все меняется в один миг. Ее конкурентка — Ева Горбатюк — приложила к этому все усилия и продолжает соревноваться за первенство. Друзья главных героинь ссорятся и мирятся, признаются в любви и страдают, пытаются найти общий язык с родителями, понять себя и изменить этот мир к лучшему.

Сериал снял Антонио Лукич (режиссер "Мої думки тихі"), сценарий написали Евгений Бабенко и Павел Остриков.

"Мне нужен был режиссер, у которого смешным будет не только реплика, но и сам кадр. Когда не нужно слышать шутку, чтобы смеяться. Антонио именно так умеет режиссировать сцену. У него фантастическое чувство юмора", — отметила Ирина Никончук.

Стоимость просмотра всех 12 серий "Секс, Инста и ВНО" на 1 + 1 video составит 79 грн. До 24 ноября включительно доступ к сериалу можно приобрести по early bird-цене 59 грн.