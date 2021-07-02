Lifestyle 1 час назад

На Atlas Weekend откроется Let's Play Zone с чемпионатом по CS:GO и Dota 2 и бассейном

Неравнодушным к футболу на Let's Play Zone также предложат шикарное место на диване на высоте 4-5 метров, откуда можно будет посмотреть матчи Евро-2020

На Atlas Weekend откроется Let's Play Zone с чемпионатом по CS:GO и Dota 2 и бассейном На Atlas Weekend откроется Let's Play Zone с чемпионатом по CS:GO и Dota 2 и бассейном

На фестивале Atlas Weekend Friends Edition 2021, который пройдет в Киеве на ВДНХ с 5 по 11 июля, помимо десятков музыкальных гостей на нескольких сценах будет работать и Let's Play Zone. Разместит ее первый спортивный партнер фестиваля Parimatch, сообщают организаторы.

"Наконец мы дождались! Никто из нас просто не может представить еще одного лета без большого музыкального фестиваля. И не надо! Уже 5 июля стартует Atlas Weekend Friends Edition 2021, который продлится до 11 июля. Вместе с организаторами Atlas Weekend атмосферу праздника как всегда будет создавать и Parimatch, Первый спортивный партнер фестиваля. Бренд разместит на локации огромную Let's Play Zone, где фанатов киберспорта будут ждать чемпионаты по CS:GO и Dota 2, где можно будет посоревноваться с друзьями и другими гостями фестиваля. Для любителей активных развлечений будет обустроен огромный бассейн с шариками, в котором каждый день можно будет поиграть в новый вид спорта: баскетбол, волейбол, поло", — говорится в анонсе. 

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Неравнодушным к футболу на Let's Play Zone также предложат шикарное место на диване на высоте 4-5 метров, откуда можно будет посмотреть матчи Евро-2020.

"Ну и, конечно, всех присутствующих ожидает розыгрыш крутых призов. Гости фестиваля также смогут найти много инсталляций, с которыми можно будет сфотографироваться. Также на локации будут Зайки Parimatch, с которыми можно сделать селфи на память. Поэтому не медли! Приходи на Atlas Weekend Friends Edition 2021 и заряжайся летом вместе с Parimatch! Вход на первые два дня фестиваля бесплатный!" — сообщают в Parimatch.

Напомним, как уже сообщалось, во время фестиваля Atlas Weekend на ВДНХ все желающие смогут вакцинироваться против COVID‑19. 

 

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