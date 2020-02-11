НВО снимет сериал по получившим четыре Оскара "Паразитам ", пригласив Марка Руффало

Пон Чжун Хо и канал HBO планируют утвердить Марка Руффало ("Темные воды", "Мстители", "Рагнарёк") на роль в тв-адаптации "Паразитов", пишет Collider.

Пока что между актером и телеканалом ведутся переговоры. А также сообщается, что Руффало уже встретился с режиссером "Паразитов" Пон Чжун Хо.

Марк Руффало — один из самых талантливых актеров в Голливуде, имеет три номинации на Оскар за роли в фильмах "Дети в порядке", " Ловец снов" и " Прожектор". Сейчас он сотрудничает с HBO, снимаясь в сериале "Я знаю, что это правда", который выйдет в апреле.

Можно полагать, что Марк Руффало сыграет главу бедного семейства Ким, предполагает Collider. НВО пока что не дает детальных комментариев, ссылаясь на то, что производство находится на начальной стадии.

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"Ограниченная серия HBO, вдохновленная Parasite, находится на ранней стадии разработки, и спекулировать на каких-либо персонажах или кастах крайне преждевременно", — говориться в сообщении об этом проекте.

Известно, что в сериале будет пять или шесть эпизодов и он не будет дословным повторением оригинального корейского фильма. По словам режиссера Пон Чжун Хо, у него накоплены ключевые идеи, которые он не смог включить в двухчасовой фильм.

Фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пона Чжун Хо стал триумфатором премии Американской киноакадемии. 10 февраля на церемонии награждения лента получила четыре главных Оскара. Главной сенсацией стало то, что впервые в истории премии неанглоязычный фильм получил Оскар как "Лучший фильм". Также у "Паразиты" победили в номинациях "Лучший иностранный фильм", "Лучшая режиссура" и "Лучший сценарий".

Обладатели Оскара за лучший сценарий — Бонг Джун Хо и Хань Цзинь Вону — будут писать и сценарий к сериалу.

Вместе с Пон Чжун Хо работать над сериалом буддут Адам МакКей — американский продюсер и режиссер, номинант ("Власть) и лауреат Оскара ("Игра на понижение") и его партнер по Hyperobject Industries Кевим Мессик. Дохо Чой из Kate Street Picture Company и Мики Ли , Чо Янг ​​Ки и Фрэнсис Чунг из CJ Entertainment будут исполнительными продюсерами, Джерри Ко из CJ - со-EP, а Фред Ли из CJ — продюсером.

Главными героями "Паразитов" является семейство Ким — квартет безработных. родители и двое взрослых детей, которым выпадает случай внедриться в дом богатой семьи, устроившись туда на работу и это имеет шокирующие последствия.

"Паразит" собрал более $165 млн в мировом прокате и эта сумма наверняка вырастет после церемонии награждения Оскар.

В Украине Киеве компания АртхаузТрафик выпустила "Паразитов" в повторный прокат с 6 февраля.