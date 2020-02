Главные Оскары 2020: "Паразиты" стали лучшим фильмом, а Пон Джун Хо — лучшим режиссером

9 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония награждения Американской киноакадемии - вручение премии "Оскар" лучшим фильмам, снятым в 2019 году. Второй год подряд у церемонии нет ведущего.

Всего награды были вручены лучшим лентам и их создателям в 24 номинациях. Главными считаются "Лучший фильм" и "Лучший режиссер", а также актерские "Оскары".

$5,2 миллиона выделила в этом году на подарки лауреатам "Оскара" маркетинговая компания Distinctive Assets, занимающаяся подготовкой подарков. $200 тысяч составляет стоимость подарочного пакета (gift-bag), в который входят турпутевки и такие презенты, как сертификаты на дорогие омолаживающие процедуры, специальная система для сбора мочи Peezy Midstream, "умный" бюстгальтер Soma. $400 — стоимость самой статуэтки "Оскар".

Главные Оскары

Лучший фильм

"Паразиты" Пон Джун Хо получил "Оскар" в главной категории.

Впервые главную награду Американской киноакадемии получает неанглоязычный фильм. Кроме того, впервые корейский фильм получает "Оскара".

Номинантами в этой категории являются ленты: "Ford против Ferrari", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "Однажды в Голливуде", "1917".

Лучший режиссер

Южнокорейский режиссер Пон Джун Хо, снявший ленту "Паразиты", стал обладателем "Оскара" в еще одной главной категории - режиссерской.

Эмоции съемочной группы "Паразитов" — на видео тут.

Номинанты в этой категории: Мартин Скорсезе "Ирландец", Тодд Филлипс "Джокер", Сэм Мендес "1917", Квентин Тарантино "Однажды в Голливуде".

Лучший международный фильм

"Оскар" в этой номинации также достался "Паразитам".

Номинанты в этой категории: "Корпус Кристи" (Польша), "Мир меда" (Северная Македония), "Отверженные" (Франция), "Боль и слава" (Испания).

Актерские "Оскары"

Лучшая мужская роль

Лучшим актером стал Хоакин Феникс за главную роль в фильме "Джокер". Это было ожидаемо, его победу прогнозировали все ведущие букмекерские конторы. И это первый "Оскар" актера.

Номинанты в этой категории: Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Джонатан Прайс ("Два папы").

Лучшая мужская роль второго плана

Брэд Питт также получил свой первый актерский "Оскар" за роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". У актера есть один "Оскар", который он получил в команде продюсеров ленты "12 лет рабства", награжденного Американской киноакадемией в 2014 году.

Как отреагировал Бред Питт на первый актерский Оскар — тут. А поблагодарил он Тарантино и каскадеров.

Номинанты в этой категории: Том Хэнкс ("Прекрасный день за соседством"), Энтони Хопкинс ("Два Папы"), Аль Пачино ("Ирландец"), Джо Пеши ("Ирландец").

Лучшая женская роль

Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди", где она сыграла известную американскую певицу и актрису Джуди Гарленд. Для 50-летней актрисы это второй "Оскар". Первый она получила в 2003 году за роль второго плана в фильме "Холодная гора".

Номинанты в этой категории: Синтия Ерайво "Гарриет", Скарлетт Йоханссон "Брачная история", Сирша Ронан "Маленькие женщины", Шарлиз Терон "Скандал", Рене Зеллвегер "Джуди".

Лучшая женская роль второго плана

Победила Лора Дерн, сыгравшая адвоката в ленте "Брачная история". Это первый "Оскар" актрисы.

Номинанты в этой категории: Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл"), Скарлет Йоханссон ("Кролик Джоджо"), Флоренс Пью ("Маленькие женщины"), Марго Робби ("Секс-бомба").

Оскары за сценарий

Лучший оригинальный сценарий

Еще один "Оскар" у "Паразитов".

Номинанты в этой категории: "Ножи наголо", "Брачная история", "1917", "Однажды в Голливуде"

Лучший сценарий-адаптация

"Кролик Джоджо" выиграл в этой номинации.

Номинанты в этой категории: "Ирландец", "Джокер", "Маленькие женщины".

"Оскары" за операторскую работу, монтаж, звук и спецэффекты

Лучшая операторская работа

Оператор Роджер Дикинс, снявший "1917", стал обладателем "Оскара" в этой номинации. Это второй "Оскар" знаменитого голливудского оператора. А всего у него 15 "оскаровских" номинаций.

Номинанты в этой категории: "Ирландец", "Джокер", "Однажды в Голливуде", "Маяк".

Лучший монтаж

В этой категории победитель - "Форд vs Феррари".

Номинанты в этой категории: "Ирландец", "Джокер", "Кролик Джоджо", "Паразиты".

Лучшие визуальные эффекты

Команда создателей спецэффектов в военной драмы "1917" выиграла эту номинацию. Хотя букмекеры прочили победу "Мстителям" или "Звездным войнам".

Номинанты в этой категории: "Мстители: Финал", "Ирландец", "Король лев", "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

Лучший звук

И также у "1917" награда за лучший звук.

Номинанты в этой категории: "Форд vs Феррари", "К звездам", "Джокер", "Однажды в Голливуде".

Лучший звуковой монтаж

В этой номинации еще один "Оскар" достался ленте "Форд vs Феррари".

Номинанты в этой категории: "Джокер", "1917", "Однажды в Голливуде", "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

Музыкальные "Оскары"

Лучшая музыка к фильму

Здесь победа у исландской музыканта и композитора Хильдур Гуднадоттир, написавшей музыку к "Джокеру". Она же является автором музыки к сериалу "Чернобыль".

Всего лишь четвертый раз за все время существования премии женщина-композитор получает "Оскар".

Номинанты в этой категории: "Брачная история", "1917", "Маленькие женщины", "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

Лучшая песня

"I"m Gonna Love Me Again" из фильма "Рокетмэн", музыка Элтона Джона, слова БерниТопина.

Номинанты в этой категории:

I can"t let you throw yourself away, музыка и слова Рэнди Ньюмана, "История игрушек 4",

I"m standing with you, музыка и слова Дианы Уоррен, "Прорыв" (Breakthrough),

In to the unknown, музыка и слова Кристен Андерсон-Лопес и Роберта Лопеса, "Холодное сердце 2"(Frozen II),

Stand Up, музыка и слова Джошуа Браяна Кемпбелла и Синтии Ериво, "Гарриет".

Анимационные "Оскары"

Лучший анимационный полнометражный фильм

"История игрушек 4" получила "Оскар" в этой номинации. Фильм прошел в мировом прокате с большим успехом. Фильм стал пятым миллиардером Walt Disney в 2019 году. Его кассовые сборы превысили один миллиард долларов.

Номинанты в этой категории: "Как приручить дракона 3", "Мистер Линк: Потерянное звено эволюции", "Я потерял тело", "Клаус"

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Любовь к волосам" (Hair love)

Номинанты в этой категории: "Дочь" (Dcera / The Doughter), "Китбуль" (Kitbull), "Незабываемый" (Memorable), "Сестра" (Sister).

Художественные "Оскары"

Лучшая работа художника-постановщика

Команда художников-постановщиков ленты "Однажды в Голливуде" получила "Оскар" в этой категории.

Номинанты в этой категории: "Ирландец", "Кролик Джоджо", "1917", "Паразиты".

Лучший дизайн костюмов

Награда за лучший дизайн костюмов у Жаклин Дюрран за работу в ленте "Маленькие женщины".

Номинанты в этой категории: "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Однажды в Голливуде".

Лучший грим и прически

"Оскар" получили художники по гриму ленты "Скандал" Казу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер.

Номинанты в этой категории: "Джокер", "Джуди", "Малефисента: Повелительница тьмы", "1917".

"Оскар" за короткий метр

Лучший художественный короткометражный фильм

The neighbors window ("Вікно сусідів").

Номинанты в этой категории: Brotherhood ("Братство"), Nefta football club ("Футбольний клуб" Нефта "), Saria ("Сарія"), Sister ("Сестра").

Документальные "Оскары"

Лучший документальный фильм

"Американская фабрика" (American Factory). К созданию этого фильма имеет отношение бывший президент США Барак Обама.

Номинанты в этой категории: "Мир меда" / Honeyland, "Пещера" / The Cave, "На грани демократии" / Edge of Democracy, "Для Сами" / For Sama.

Лучший документальный короткометражный фильм:

"Оскар" в этой номинации достался фильму с непривычно длинным названием "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)" / Learning to skateboard in a warzone (If you're a girl). Его героини - девушки из Афганистана.

Номинанты в этой категории: In the abcence ("При отсутствии"), Life overtakes me ("Жизнь обгоняет меня"), Louis Superman ("Сент Луис Супермен"), Walk Run Cha-Cha ("Прогулка походкой Ча-Ча").

