SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту

Третьего декабря состоялся SHE Congress — главное событие деловых женщин, организованное бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и дайджестом современной женщины WoMo. В первой части мы поделились инсайтами о гендерном равенстве, женском лидерстве и новых возможностях женщин в цифровом мире.

В этом обзоре — принципы женского бизнеса, инструменты переговоров, пошаговая инструкция построения личного бренда и правила осознанной красоты.

О женском бизнесе

Старший национальный лидер "Mary Kay Украина", бьюти-эксперт Елена Танасевич рассказала участницам SHE Congress о женской силе в предпринимательстве, принципах командообразования и мотивации в компании.

Три кита женской логики в "Mary Kay Украина" — вера в гениальность других, чувство значимости сотрудника и признание.

Система мотивации базируется на трех принципах:

Научить людей мечтать, ставить цели и достигать их.

Распаковать гениальность каждого человека.

Научить людей работать в команде.

Председатель наблюдательного совета CONCORDBANK Елена Соседка рассказала о личной эволюции лидера на примере формирования бизнес-экосистемы.

CONCORDBANK — база экосистемы. Это украинский банк с духом IT-стартапа, который не боится внедрять новые технологии. В экосистему входят: CONCORDBANK offline банк, процессинговый центр PROCARD, биллинговая система MASSPAY, IT-компания MUSTPAY, Интернет-эквайринг CONCORDPAY, B2C/B2B цифровой банк NEOBANK и биржа благотворительности "ДОБРОДІЙ".

"ДоброДій" — важная часть экосистемы, в которой реализуется наша корпоративная социальная ответственность. В "ДоброДій" мы помогаем детям с тяжелыми заболеваниями, ветеранам, бойцам АТО и пожилым людям.

Самая быстрая девушка в истории украинского автоспорта, директор по стратегии и развитию бизнеса сети АЗС Glusco Дарья Бакай рассказала о пяти навыках в спорте, необходимых для достижения успеха в бизнесе:

1️. Терпение и ориентация на результат: "И в спорте, и в бизнесе, нельзя сразу ставить большие цели, чтобы не выгореть".

Тщательная подготовка — ключ к успеху. Тренер и командная работа. Вы зависите от команды, а команда от вас. Конкуренция: " Ничто так не учит конкуренции, как спорт. Затем этот опыт пригодится в бизнесе. Найдите того, кто немного лучше вас, и тянитесь к нему ".

5️. Гибкость и быстрота реакции в принятии решений: "Коронавирус показал, как важно быстро адаптироваться и принимать решения".

О переговорах

Генеральный директор AB&D Group Юлия Осмоловская поделилась инструментами, как преуспеть в переговорах, и рассказала, в чем разница отношения к переговорам женщины и мужчины.

В переговорах мужчины ориентируются на содержание, женщины — на отношение, как себя чувствует другая сторона. Наша цель — работать и по содержанию, и по отношению.

На женщину в переговорах воздействует две группы атакующих сил: стереотипные ожидания и внутренний конфликт установок. Среди стереотипов: ее считают некомпетентной в переговорах (а значит, ей можно приврать), она не мыслит стратегически" не склонна атаковать, мыслит иррационально, не знает, чего хочет, подвержена эмоциям, альтруистична по своей природе.

Юлия Осмоловская поделилась приемами преодоления конфликта установок в переговорах, Например, она посоветовала привязывать свои запросы в переговорах к общему благу для организации: "Это не обо мне, а о том, что я могу сделать для нашей компании". Также эффективно выступать от имени третьей стороны: "Наша команда нуждается в этих ресурсах" вместо "Я нуждаюсь в ресурсах".

О построении личного бренда

Ведущая новостей "Сегодня" на канале "Украина" Анна Панова поделилась пошаговой инструкцией построения деловой репутации.

Шаг 1. Определитесь, кто вы: в чем ваша экспертность, каковы ваши ценности, верования, ваш месседж. Помните, что пустота не продается.

Шаг 2️. Определитесь с целями: какой образ вы хотите создать, кто ваша ЦА, какие ваши цели.

Шаг 3️. Ведите соцсети: используйте адекватное фото профиля, заполните информацию " О себе", "Контакты", если хотите, чтобы вас нашли клиенты.

Шаг 4. Заявляйте о себе. Выступайте на отраслевых конференциях, публикуйтесь на профессиональных порталах, проводите вебинары, участвуйте в форумах, преподавайте в вузах, давайте интервью.

Шаг 5. Налаживайте связи: добавляйтесь в друзья в соцсетях и пишите, чем можете быть полезны, комментируйте посты людей, которые вам интересны, знакомьтесь с людьми на офлайн-мероприятиях, обменивайтесь контактами.

Об осознанной красоте

О научной диетологии, биохакинге и питании для гормональной молодости и активного долголетия рассказала практикующий врач-диетолог, основатель Академии долголетия Dr.Skytalinska Оксана Скиталинская.

"Для того чтобы что-то изменить, нужно это измерить", — уверена Оксана. Участницам SHE Congress она рассказала, какие анализы помогут определить скорость старения:

общий анализ крови выявляет воспаления и инфекции, сигнализирует о несбалансированном питании и дефиците определенных микроэлементов;

биохимический анализ позволяет оценить состояние почек и печени, отражает нарушения уровня глюкозы и белка;

липидная панель позволяет оценить концентрацию триглицеридов и холестерина;

исследование крови на гликированный гемоглобин, реактивный белок, витамин D, гомоцистеин, железо/ферритин, мочевую кислоту, гормоны щитовидки и другие показатели;

генетические тесты.

Эксперт рассказала, как питаться согласно циркадным ритмам и какие простые действия помогут оставаться здоровой и красивой.

Косметолог, основатель бренда косметики "Чиста врода" Ольга Титова развеяла три самых популярных страха, связанных с женской красотой: "я не соответствую", "я старею" и "солнце — мой враг", и поделилась Ageless-стратегией.

Аnti-age эксперт, практикующий врач, соосновательница Американского института долголетия Наталья Чекальская рассказала об Anti-age как образе жизни успешного бизнес-лидера.

Из ее выступления участницы узнали о целях Аnti-age медицины:

— снижение биологического возраста/омоложение организма;

— замедление темпов старения;

— повышение когнитивных способностей, энергичности и работоспособности;

— улучшение внешности;

— повышение качества жизни.

При правильном управлении возрастом можно справиться со стрессом, улучшить мотивацию, ставить правильные цели и их достигать, избавиться от прокрастинации и побороть депрессию.

Отличным завершением вечера стали выступления оперной певицы, солистки Киевской оперы Алены Гребенюк и юной сонграйтера и певицы, представительницы Украины на детском Евровидении-2019 Софи Айви.

Организаторы — бизнес/медиа бюро еkonomika+ и онлайн-медиа Womo — благодарят партнеров мероприятия: генерального партнера She Congress — Mary Kay, инновационного партнера — "Huawei Украина", продуктового партнера — Coca Cola, а также бренды "Активиа", SHABO, Henkel, Carlsberg Ukraine, BEEHIVE, CONCORDBANK, MoneyVeo и медиапартнеров: "5 канал", ТРК "Украина", "Украина 24", "Апостроф".