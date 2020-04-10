Перенос 90% всех концертов завис до отмены карантина — Максим Плахтий, Karabas.com

В Украине на период карантина отменены все концерты, фестивали, ивенты, а билеты на события ближайших месяцев не продаются. Игроки гастрольно-концертного рынка оценивают прямые убытки отрасли в полмиллиарда гривен только за период мартовско-апрельского карантина. Более 200 тысяч зрителей не смогут пойти этой весной на концерты и спектакли, на которые купили билеты, и рискуют потерять заплаченные за них деньги.

Максим Плахтий, основатель билетного оператора Karabas.com рассказал Delo.ua, какие факторы могут ухудшить ситуацию, а какие сыграют в "плюс", почему так много мероприятий зависло в "пограничной" зоне, насколько реально ожидать их переноса и почему организаторы концертов не могут вернуть деньги за билеты пока идет карантин.

Максим, ваша оценка ситуации в отрасли интертеймента? Игроки рынка оценивают убытки за время карантина в марте-апреле в сотни тысяч долларов. Согласны?

Плюс-минус 300 млн гривен — это убытки, которые понесем мы (билетные операторы) и организаторы мероприятий за месячный простой во время карантина.

А сколько в отрасли крупных игроков на сегодня?

Несколько крупных билетных оператора и около десяти крупных организаторов.

Бизнес, связанный с креативными индустриями и со сферой интертеймента получил очень сильный удар. Есть три фактора, делающих удар особенно сильным. Во-первых, бизнес не приостановлен, а остановлен полностью. Мероприятий нет — их либо отменили, либо переносят.

Есть сходство с тем, что было в 2008 году — в мировой финансовый кризис, и в 2014 году — Майдан и начало войны в Донбассе?

Нет, такого не было ни в 2008-ом, ни в 2014-ом. Даже когда шел Майдан, мероприятия проходили. Иностранные артисты могли не приехать, но театры работали. А сейчас полностью все остановлено. Причем, в очень короткий срок.

Для вас введение карантина стало неожиданностью? Ведь в феврале Китай уже был на жестком карантине...

Мы надеялись, что это будет локализовано. Даже когда уже читали про Италию… Но тогда и сами итальянцы не понимали масштаб трагедии.

Что еще усилило удар по рынку?

Второй момент, которого никогда раньше не было, международный, а не локальный контекст. По всему миру концерты отменяются или переносятся. На данный момент очень сложно понять, что делать, чтобы выйти из положения и избежать банкротств международных промоутеров. Все растеряны.

То есть наступил форс-мажор - тот, о котором сказано во всех договорах…

Кстати, большинство никогда особо не вникает, что там написано в пункте "форс-мажорная ситуация" , а там как раз про эпидемии и пишется. Мы оказались в ситуации, когда невозможно найти выход, потому что принятие решения зависит от многих факторов, а их сейчас невозможно собрать вместе. Артисты не могут назвать дату переноса концерта, так как сами не знают, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в их странах. Авиакомпании не могут сказать, когда возобновят полеты в ту или иную страну.

Показательный пример — труппа иллюзионистов The Illusionists: это международная команда, там есть и кореец, и итальянец... У них был запланирован тур по всей Европе. Этот пазл долго собирали, а сейчас он распался. И как его сейчас собрать? На когда переносить тур?

Предоплату за несостоявшиеся концерты организаторам возвращают?

Поскольку во всех странах сейчас форм-мажоры, то все предоплаты, которые были даны за предстоящие туры, зависли. Никаких возвратов нет. У кого-то это 50%, а кто-то перечислил уже и все 100% (в каждом случае свой график).

Но должны же возвращать, форс-мажор обязывает?

Пока что ведется диалог. Например, могут сказать: я не возвращаю, но давайте перенесем тур, а может быть иной ответ. Требовать бесполезно.

Если организатор ссылается на форс-мажор, но и артист — на него же, что тогда?

Тогда будет банкротство.

То есть получается, в ситуации форс-мажора никто никому не должен?

Давайте четко трактовать… В случае форс-мажорной ситуации все обязательства, прописанные в договоре, останавливаются. А дальше стороны садятся и пытаются найти решение. Понятно, что и та и другая сторона готова прилагать для этого усилия.

Сейчас организаторы заложники ситуации: у них остановилась все деятельность и это произошло в международном масштабе. А кроме того, у них сейчас нет возможности заимствования каких-либо средств, их просто нет. И это третий фактор сильнейшего удара по бизнесу.

А еще мировой экономический кризис, который ожидается к лету…

Мировой кризис мы пока даже не трогаем, он проявиться позже. Хотя уже сейчас видим, что поднялся курс доллара, и он уже не вернется к 23-24-ом.

Какие компании оказались самыми уязвимыми — организаторы, билетные операторы, транспорт, артисты?

Самые уязвимые — организаторы. Все остальные — рекламные компании, билетные операторы и так далее — их обслуживают. Артист защищен хотя бы 50-процентной предоплатой гонорара. А организатор — самая высокорисковая сторона, потому что вкладывает свои средства в проект, и если проект "слетает", то больше всех теряет именно организатор.

Сколько теряет организатор и на чем?

Организатор задумывает проект: какого-то артиста решил привезти. Связывается с этим артистом, получает предложение о гонораре за выступление и, если соглашается, то оплачивает, как правило, не менее 50% этой суммы, а бывает и больше. Это дает ему право выходить в продажу.

О каких суммах гонораров говорим?

Если концерт во Дворце спорта, то гонорары составляют $100—$350 тысяч. Если во Дворец Украина, — $100—$200 тысяч. Это стадионные проекты класса "А", и это очень большие деньги. Много предоплат еще до анонса даже.

Предоплату за аренду площадки тоже сложно вернуть сейчас?

С арендой площадки проще. Даже если организатор заплатил арендатору, площадка пойдет навстречу и даст другую дату.

И еще такой важный момент: как правило, последние 50% билетов продается за две последние недели.

То есть, с продажи билетов организатор в лучшем случае сумел погасить кредит, который он взял на первую предоплату. А за месяц до начала мероприятия все агенты требуют 100% предоплаты. Поэтому в конец февраля все мартовские концерты были уже предоплачены. А билеты при этом проданы на 30%, в лучшем случае на 50% от того дохода, который необходимо получить. Соответственно, организаторы находятся сейчас в огромных убытках.

Грядет очередная волна востребованности локального. И это дает возможность украинским артистам дорасти до стадионов

А в вашем бизнесе, бизнесе билетного оператора, какой самый большой риск?

У нас самый большой риск репутационный. Потому что люди не хотят разбираться в законодательстве: мы купили у вас, и все — верните наши деньги. Так или иначе "Карабас" плохой.

Почему билетный оператор не может вернуть деньги за билет?

По законодательству возврат средств может осуществлять только организатор мероприятия. Мы являемся посредниками: имеем процент с продажи билетов.

Бывает, что организатор дает деньги билетному оператору, чтобы тот вернул?

Такое бывает. Причем, билетный оператор не имеет право делать возвраты, пока ему такое распоряжение не дал организатор по отдельному договору.

Какая в сложившейся ситуации наиболее разумная коммуникация со стороны рынка с людьми, которые чувствуют себя обманутыми? Понятно, что организатору очень хочется "залечь на дно", отключить все телефоны... И понятно, что это плохая идея.

Единственный приемлемый для всех выход — это переносы концертов.

Вы приводили пример, когда артист уже готов приехать, но в действие вступает…

Четвертый фактор.

А можете пояснить на реальном примере...

А туры выстраиваются от двух до трех месяцев. Организатор должен согласовать даты с площадкой. Он обращается во Дворец спорта, Дворец спорта не работает. Когда он заработает? Только когда закончится карантин. И организатор понимает, что в карантин он эту задачу не решит. Соответственно, он начнет решать ее к ближе к лету — это в случае оптимистичного сценария отмены карантина весной.

Складывается уникальная ситуация — мы получаем мероприятие в статусе "не определено". То есть, не можем его отменить, потому что реально добиваемся переноса. Объявлять отмену — неправильно без ведома артиста.

Много концертов сейчас в таком "пограничном" состоянии?

Очень много, ведь по всей стране такое происходит. Но не нужно сильно переживать, так как и организаторы максимально стараются, и артист не заинтересован, чтобы был скандал, связанный с его именем. Поэтому артисты, как правило, идут на встречу, во всяком случае, сейчас.

Этим отличается нынешняя ситуация от ситуации 2014-го года?

Тогда в революционном 2014-ом сложная ситуация было только у нас, и война началась только у нас, а иностранных менеджеров, с которыми вели переговоры, это никак не касалось. Они наших проблем не понимали. А сейчас все всех понимают, потому что во всех странах одинаковые проблемы. Это уже проблемы международного масштаба. И все их на своей шкуре испытывают.

А в Украине может заработать такая схема при покупке билета, как "замораживание" оплаты, когда деньги снимаются с карточки покупателя, если мероприятие состоялось? Так работают продажи в Германии.

Но это тоже палка о двух концах. Если деньги за билеты будут аккумулироваться на счетах билетного оператора пока не пройдет мероприятие, то это будет вымывание средств с рынка. Они будут лежать мертвым грузом. И у нас не будут ничего проводиться. Потому что, в отличии от Германии Украине не работает рынок кредитования: чтобы юрлицу получить кредит, нужно в качестве залога внести больше 30% от суммы кредита.

В Германии ты можешь при наличии контракта с артистом получить кредит под 2-4% годовых, значит за полгода это составит 1-2%. Взял кредит в банке, провел мероприятие, вернул кредит. Таким образом, конечно, можно защищать потребителя Плюс страховка. А в Украине у организатора нет страховки — ни одна страховая компания не берется страховать. А если бы была, то организаторы при объявлении форс-мажора получили бы страховку и разобрались бы с возвратом.

Насколько гарантированы переносы концертов? На что могут рассчитывать люди, купившие билеты?

Думаю, что сейчас, в таких серьезных ситуациях, необходим некий социальный договор: у вас на руках есть билет, который гарантирует вам право прохода на концерт вашего любимого артиста. Организатор и артист совместными усилиями делают все, чтобы подобрать даты, чтобы мероприятие состоялось. Только для этого надо время. Дайте им такую возможность и пойдете на свой концерт.

Если не хотите идти на концерт, тогда все равно подождите: ситуация стабилизируется , станет понятно, какие операторы выжили, а какие нет, и, если это будут выжившие организаторы, которые будут способны отвечать по своим обязательствам, возможно, вам что-то вернут.

По датам — многие ждут переносов на июнь, почему переносят на сентябрь?

Мы все смотрим и слушаем одни и те же новости — видимо, все-таки, не хотят рисковать. И кроме того, существуют определенные графики туров, площадки заняты и тд., много факторов влияет.

Игроки рынка забросили все ссоры-споры и объединились или каждый сам за себя?

Понятно, что проконсультировались рынком все вместе, вырабатываются какие-то общие решения. Площадки помогают, потому что они тоже заинтересованы, чтобы были переносы и рынок не рухнул. Организаторы начали обмениваться своими планами, у кого какие даты, для того, чтобы упростить согласования с артистами. Стало больше друг с другом общения — это 100%.

Иногда люди не знают, кто организатор и это усиливает панику: мол заляжет на дно, и ищи его потом? Что сегодня с прозрачностью?

Может быть, после этой ситуации мы все будем стараться, чтобы было больше прозрачности. Сейчас организаторы и мы находимся в состоянии потери денег. И самое простое, что может сделать организатор, сказать: извините, я банкрот, всем до свидания. И он имеет на это право. Это называется "обстоятельства непреодолимой силы".

Пугаете людей...

Объясняю. Чтобы не произошло так, что организатор вынужден будет объявить себя банкротом, не давите на него. Это аналогично ситуации с банками в сложное время. Мы вместе оказались в этой ситуации, и нам вместе из нее выбираться.

А какие прогнозы на переносы концертов?

Процентов 90 мероприятий точно будут перенесены. А оставшиеся 10% — это то, что рынок в состоянии переварить.

Что значит — переварить? То есть деньги за билеты будут возвращены, организаторы найдет для этого средства? Или напротив, возвратов не будет и тем, кто купил билеты с этим придется смириться, так как организатор признан банкротом . Но ведь банкрот обязан вернуть долги после продажи имущества?

Имею в виду, могут быть и отмены за которые организаторы вернут деньги. А могут быть и ситуации, когда организаторам придется уйти с рынка. Зрителю в этом случае придется понести убытки.

Процентов 90 мероприятий точно будут перенесены. А оставшиеся 10% — это то, что рынок в состоянии переварить.

Цена вопроса? Сколько человек рискует потерять?

Средняя цена одного билета — 500-600 гривен. Дорогие билеты — до 1500.

Ожидаете, что государство поможет? B чем реально помогло бы?

В данном контексте мы ничем не отличаемся от любого украинского бизнеса — малого и среднего, или даже микро — есть организаторы, в Тернополе, Чернигове, имеющие до пяти сотрудников.

Что необходимо срочно дать экономике? Первое, предпринимателям, имеющим оборот от 1 до 5 миллионов гривен, дать беспроцентный кредит на три месяца. Чтобы они смогли выплатить зарплаты и аренду заплатить. Сейчас же будет провал. Запуск экономики кто будет делать и на какие средства? Для запуска нужны беспроцентные кредиты.

Для отрасли культурных индустрий — два варианта. Первый — государство конкретными деньгами поддерживает. Но поскольку у государства денег нет, то второй — нужно делать льготу по НДС. Это происходит во всем мире. У нас эксперимент, который провели с кинопроизводством и книгоиздательством стоит распространить на все культурные индустрии.

Заставят ли уроки нынешнего кризиса подходить по-другому к организации бизнеса?

Надеюсь, что это заставит государство понять, что без кардинальных решений в бизнесе, в экономике, у него не будет будущего. Смотрите, что сегодня произошло: президент собирает бизнес и просит: купите нам то, сделайте нам то. Так может, сначала он должен сказать, а что он даст взамен.

С крупным бизнесом, думаю, договорятся…

73% голосовало за какие-то конкретные обещания, поэтому давайте либо либерализацию, либо упрощение. У нас ведь проблема не в том, какая налоговая ставка, а проблема в идиотизме администрирования и абсолютно неработающей судебной системе. И наша отрасль в этом плане от других ничем не отличается.

Благодаря развитию е-коммерс билетный сектор обелился…

Да, у нас все практически обелено. Но есть некоторые моменты. Например, артист не может осуществлять деятельность на ФОП3 группе, и не понятно почему так сделано. В результате артист должен администрировать, работать с НДС. А человек из отрасли культуры, мягко говоря, не такой подготовленный, как в торговле, для него все это сложно. И мы получаем ситуацию, когда артисты просто говорят: я в этом во всем не разбираюсь, отдай мне гонорар наличными.

Говорят: кризис — это всегда возможности. Согласны?

Во всей этой ситуации есть один большой плюс для украинского артиста. У него появилась возможность без внешней конкуренции продвигать на рынок свой продукт. Организаторы не смогут вкладывать большие деньги в иностранных артистов, и будет востребован внутренний продукт.

Это повтор ситуации 2015-2016 года?

Да, очередная волна востребованности локального. И опять будет внимание к украинскому артисту. Поэтому, у тех артистов, которые сегодня будут давать хороший качественный продукт, есть возможность дорасти до стадионов и дворцов спорта.

Беседовала Елена Гладских