Lifestyle 1 час назад

Playboy запускает конкурента OnlyFans за $30 млн

На волне покупки платформы Dream стоимость акций компании выросла на 8,63%

Playboy запускает конкурента OnlyFans за $30 млн Playboy запускает конкурента OnlyFans за $30 млн

Компания PLBY Group Inc., контролирующая журнал Playboy, купила за $30 млн платформу Dream. Это позволит ускорить запуск сервиса Centerfold, который будет конкурентом популярной цифровой платформы по подписке OnlyFans.

Как отмечают в издании Bloomberg, Dream выступит технической основой для сервиса Centerfold. Последний позволит зарабатывать на видео и фото для взрослых, общаться с авторами контента и продавать товары Playboy с поддержкой NFT. Изначально Centerfold планировали запустить во второй половине 2022 года, но теперь запуск запланирован на конец 2021 года.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Отметим, что после новости о покупке Dream акции PLBY Group выросли на 8,63% — до $24,66 за штуку.

Напомним, ранее сервис OnlyFans планировал запретить контент "откровенно сексуального характера". Эти изменения были обусловлены давлением со стороны провайдеров и банковских партнеров. Однако вскоре от этих ограничений в компании отказались.

Читайте также:
Onlyfans хочет привлечь новые инвестиции, чтобы дистанцироваться от порно

Сам OnlyFans появился в 2016 году, а в 2020 году сайт стал главной площадкой эротического контента. По данным компании, к 2021 году аудитория сайта превысила 130 миллионов пользователей. Контент выкладывают два миллиона авторов.

По данным Financial Times, совокупная сумма транзакций на платформе за последний год выросла в семь раз, до $2,36 млрд долларов. Прибыль до уплаты налогов выросла с $8,3 млн до $73 млн. Выручка OnlyFans за год выросла на 553% — до $390 млн.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Pandora Papers: американские юристы помогли китайцам купить акции "Мотор Сич"
Pandora Papers: американские юристы помогли китайцам купить акции "Мотор Сич"
Стартап украинцев вышел на IPO: рыночная капитализация достигла почти $15 млрд
Стартап украинцев вышел на IPO: рыночная капитализация достигла почти $15 млрд
Netflix заработал на "Игре в кальмара" уже около $900 млн
Netflix заработал на "Игре в кальмара" уже около $900 млн
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. AirPods третьего поколения, супермощные чипы и новый MacBook, — презентация Apple

  2. В Украине подорожает алкоголь: сколько будем платить

  3. В Украине растет стоимость частных домов, но спрос близок к исчерпанию — риелторы

  4. SkyUp задержала вылет на 4 часа, пытаясь усадить украинку с COVID-19 в забитый самолет

  5. В Украину под видом студентов заехали 3500 потенциальных террористов — СБУ

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...