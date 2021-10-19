Playboy запускает конкурента OnlyFans за $30 млн

Компания PLBY Group Inc., контролирующая журнал Playboy, купила за $30 млн платформу Dream. Это позволит ускорить запуск сервиса Centerfold, который будет конкурентом популярной цифровой платформы по подписке OnlyFans.

Как отмечают в издании Bloomberg, Dream выступит технической основой для сервиса Centerfold. Последний позволит зарабатывать на видео и фото для взрослых, общаться с авторами контента и продавать товары Playboy с поддержкой NFT. Изначально Centerfold планировали запустить во второй половине 2022 года, но теперь запуск запланирован на конец 2021 года.

Отметим, что после новости о покупке Dream акции PLBY Group выросли на 8,63% — до $24,66 за штуку.

Напомним, ранее сервис OnlyFans планировал запретить контент "откровенно сексуального характера". Эти изменения были обусловлены давлением со стороны провайдеров и банковских партнеров. Однако вскоре от этих ограничений в компании отказались.

Сам OnlyFans появился в 2016 году, а в 2020 году сайт стал главной площадкой эротического контента. По данным компании, к 2021 году аудитория сайта превысила 130 миллионов пользователей. Контент выкладывают два миллиона авторов.

По данным Financial Times, совокупная сумма транзакций на платформе за последний год выросла в семь раз, до $2,36 млрд долларов. Прибыль до уплаты налогов выросла с $8,3 млн до $73 млн. Выручка OnlyFans за год выросла на 553% — до $390 млн.