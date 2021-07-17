Подборку короткометражек о велосипедах из Швеции, Германии, США и Франции покажут онлайн

19-25 июля в Украине пройдет показ короткометражных фильмов о мобильности Urban Mobility Shorts.

Посмотреть фильмы онлайн и бесплатно смогут все желающие, зарегистрировавшись предварительно.

В программе кинопоказа — французские, швейцарские, немецкие и американские фильмы о велосипедах и их разновидности. Подборка Urban Mobility Shorts показывает новый взгляд на организацию городского пространства.

Подборку фильмов подготовила киноагенция Wiz-Art при поддержке IT-компании Intellias.

Показ является частью проекта "Экомобильное лето" в Intellias, который популяризирует велокультуру в украинских городах.

В рамках проекта организованы онлайн-велошколы, более ста специалистов компании присоединились к #IntelliBike флешмоба.

А пять послов компании в пяти украинских городах приняли вызов пользоваться велосипедом как основным видом транспорта в течение всего лета и рассказывают, как это у них получается в соцсетях.

У зрителей, которые будут смотреть Urban Mobility Shorts и поделятся своими впечатлениями в соцсетях, есть возможность выиграть тематические велоподарки. Детали на странице события.