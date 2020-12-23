Жить в состоянии равновесия и радости: как справиться с разными видами стресса

Конфликт на работе или ссора в семье, потеря работы или проблемы со здоровьем — эти ситуации совершенно разные, и реагируем мы на них по-разному. Иногда у нас есть всего пара минут, чтобы вернуть себе равновесие, а порой нам нужно удерживать себя на протяжении долгого времени. Как же справляться с разными стрессовыми ситуациями?

Кратковременный стресс

Сорвался проект, через пару минут начнется важная презентация, ребенок решил закатить истерику… Попробуйте следующие техники:

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Дыхательные упражнения (от 1 до 5 минут): этой техникой вы можете пользоваться в любом месте и в любой ситуации. Делайте глубокие вдохи и длинные выдохи в течение нескольких минут. Это поможет вам расслабиться, успокоиться и сконцентрироваться.

Прогрессивное расслабление мышц (от 3 до 5 минут): помогает расслабить тело и снять стресс. Правда эта техника требует некоторого периода тренировки. Сядьте удобно, не скрещивая руки и ноги. Начинайте практику с мышц лица и головы — сделайте напряженную гримасу, закройте глаза как можно сильнее, стисните зубы и поднимите уши (если можете). Удерживайте положение до счета 8. После этого расслабьтесь и выдохните. Почувствуйте как напряжение уходит из лицевых мышц. При желании можете повторить еще раз. Затем переходите к другим частям тела: шее, груди, брюшной полости, рукам и так далее.

Мини-медитация (от 3 до 10 минут): регулярная медитация отлично снимает стресс, однако на один сеанс требуется не меньше 20 минут. Это не всегда возможно. Если вам нужно срочно успокоиться, помедитируйте хотя бы 3 минуты и вы почувствуете облегчение, особенно, если у вас ранее был опыт более продолжительных медитаций.

Прогулка (до 10 минут): если есть возможность, выйдите и прогуляйтесь по улице. Смена обстановки и быстрая ходьба помогают снять стресс. Особенно это может быть полезно мамам маленьких детей или сотрудникам компаний, у которых работа связана с частыми стрессовыми нагрузками.

Изменение точки зрения (по необходимости): иногда вы не можете изменить то, с чем сталкиваетесь, но вы можете изменить свой взгляд на ситуацию. Постарайтесь посмотреть на все более оптимистично, а еще лучше — с юмором.

Стрессовый образ жизни

Стресс может возникнуть из-за многих аспектов жизни. Когда у вас есть возможность изменить ситуацию — сделайте это как можно быстрее. Если не можете ничего исправить, старайтесь минимизировать стрессовые факторы, вводя в свою жизнь новые привычки.

Избавьтесь от чего-нибудь: если вы испытываете стресс из-за напряженного образа жизни, очевидное решение — уменьшить свои обязательства. Проанализируйте, что вы делаете в жизни абсолютно не для себя и не для самых близких людей. Возможно, стресс возникает, потому что вы берете на себя обязательства, которые должны выполнять совершенно другие люди?

Введите в жизнь новую привычку: начните ежедневно совершать пешие прогулки, займитесь танцами или каким-то видом спорта, увлекитесь новым хобби. Внесите в свою жизнь то, что будет помогать вам находиться в состоянии покоя и получать удовольствие.

Отпустите негативных людей: друзья и близкие делают нашу жизнь богаче. Однако иногда драмы и конфликты, которые они создают, могут вызывать у вас стресс. Подумайте, общение с кем заставляет вас чувствовать себя плохо и вызывает стресс. Минимизируйте это общение, а, по возможности, вообще откажитесь от него.

Измените привычные образы мышления: наши мысли могут как повысить, так и понизить уровень стресса. Учитесь мыслить и думать о своей жизни позитивно. Это получится не сразу, но постепенно вы поймете, что изменили свой образ мышления и значительно уменьшили стресс.

Выделите время для себя: дополнительное "свободное время" может быть одним из лучших способов снять стресс, особенно для тех, кто постоянно занят. Любому человеку, даже самому сильному физически и ментально, нужен отдых. Если вы находитесь в постоянном цейтноте, у вас нет времени восстановиться и накопить энергию. Это может привести к выгоранию. Обязательно создайте в своем календаре заблокированное время, которое вы будете посвящать только себе.

Эмоциональный стресс

Этот тип стресса часто переносится тяжелее всех остальных и требует более длительных усилий для его преодоления.

Ведите дневник: дневник — один из самых эффективных инструментов в управлении стрессом, а также в изучении и умении определять свои эмоции.

Медитируйте: особенно полезна в период проживания эмоционального стресса медитация любящей доброты. Во время медитации любящей доброты вы сосредотачиваете доброжелательную и любящую энергию на себе и других. Выделите время (можно даже несколько минут), сядьте удобно, закройте глаза, расслабьте мышцы и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Представьте, что вы испытываете полное физическое и эмоциональное благополучие и душевный покой. Представьте, что вы чувствуете совершенную любовь к себе, благодарите себя за все, что у вас есть, зная, что вы правы — такие, какие вы есть. Сосредоточьтесь на этом чувстве внутреннего покоя и представьте, что вы выдыхаете напряжение и вдыхаете чувство любви. Повторите про себя три-четыре аффирмации, например, "я счастлив", "я в безопасности", "я здоров и силен", "я могу выражать и принимать благодарность". Придумайте свои фразы, которые настраивают вас на позитивный лад.

Занимайтесь физическими нагрузками: физические нагрузки — один из лучших способов справиться с эмоциональным стрессом. Найдите то, что подходит для вас — бег, ходьба, плавание, танцы, боевые искусства, йога — и занимайтесь постоянно.

Измените свою точку зрения: об этом мы уже говорили выше, но не помешает повторить еще раз. Иногда мы смотрим на вещи более негативно или искаженно, чем есть на самом деле. Умение изменить угол обзора на ситуацию облегчает стресс и отношения с самим собой.

Поговорите с другом: просто поделиться своими мыслями с человеком, которому доверяете. Это поможет вам почувствовать себя менее одиноким и, возможно, вы услышите другую точку зрения.

Беспокойство о будущем

Страхи и беспокойство о завтрашнем дне свойственно многим из нас. Пожалуй, это одна из самых распространенных причин стрессовых состояний. Но если эти состояния — последствия беспокойства за повседневную ситуацию, с ними несложно справиться. Те же медитации, ведение дневника, общение с друзьями, физические упражнения — все это поможет снизить уровень тревожности и вернуть вам покой. А если вы будете практиковать эти техники постоянно, то со временем заметите, как беспокойство уходит и основную часть своей жизни вы находитесь в состоянии равновесия и радости.