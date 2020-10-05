Стоп тревога: 5 простых техник, которые помогают избавиться от постоянного беспокойства

Часто мы не обращаем особого внимания на небольшие неудобства. Ну, подумаешь, сердце начало биться гораздо чаще без особого повода, не можешь уснуть до трех ночи или вдруг появилась дрожь в коленях во время важной презентации. Мы можем придумать массу причин, почему это происходит. Если это единичные случаи, на них, действительно, можно не обращать внимания. Но если подобное происходит часто, нужно принимать меры.

Предлагаем пять несложных практик, которые помогут снизить проявления тревожности.

На 25 лет в будущее

Люди, испытывающие беспокойство, склонны придавать слишком большое значение неблагоприятным событиям и результатам. Порой полученный отказ или совершенная ошибка могут вызвать даже физическую боль. В голове возникают наихудшие сценарии развития событий и, как следствие, тревога о том, что же будет дальше.

Проходит время и человек понимает, что все кошмары — это лишь фантазии его мозга, которые никогда не могли материализоваться. Но на них уже потрачено время и энергия. Давайте попробуем заранее заглянуть в будущее.

Закройте глаза и представьте себя через 25 лет. Оцените сегодняшнюю неудачу, как если бы это было далеким воспоминанием, случившимся 25 лет назад.

Вы будете помнить этот случай через четверть века? Был ли он настолько значительным, что остался у вас в памяти надолго? Подумайте о том, что происходило в вашей жизни с момента этого случая. Насколько этот случай стал значимым для вашей жизни? Как это повлияло на ее дальнейший ход?

Какие эмоции у вас возникают? Возможно, через 25 лет, конечно, если вы об этом будете помнить, вы просто посмеетесь. Так зачем откладывать так надолго? Смейтесь прямо сейчас.

"Ядовитое" письмо

Вы с кем-то очень сильно поругались, или ваш руководитель отчитал вас не совсем заслуженно, а может быть ваши коллеги из отдела не пригласили на вечеринку. Вы злитесь. Возможно, даже ходите по квартире из угла в угол, хватаетесь за голову и позволяете накапливаться токсичным мыслям. Вы думаете о том, как вам лучше всего отреагировать на эту ситуацию и отомстить.

Лучшее, что вы можете сделать — отпустить. Но вы же просто так это не сделаете, правда? Вы будете цепляться и страдать.

Воспользуйтесь методом Бенджамина Франклина. Когда-то он написал гневное письмо своему другу, но вместо того, чтобы отправить его, спрятал в ящик стола. Этим приемом пользовались и Авраам Линкольн, и Марк Твен, и многие другие люди.

Когда кто-то говорит или делает то, что вас злит, не сдерживайте гнев, но и не пытайтесь отомстить. Сделайте глубокий вдох, возьмите ручку и лист бумаги и дайте волю своей злости. Как только вы закончите писать, прочтите письмо и разорвите. Вы обнаружите, что желание отомстить или показать степень глупости обидевших вас людей, практически исчезло.

Образ экспериментатора

Страх, особенно когда его трудно оправдать, вызывает беспокойство. Конечно, испытывать страх, когда за вами гонится стая голодных львов — это нормально. Но бояться пригласить на свидание человека, который нравится — иррационально. Бояться позвонить клиенту, чтобы закрыть сделку — иррационально.

Именно эта иррациональность и вызывает тревогу. Мы знаем, что этот страх нас сдерживает. И злимся на то, что не может его преодолеть. На самом деле, это сделать несложно — нужно научиться обманывать свой мозг. Как бы глупо это не звучало, практика работает.

Представьте себя в белом лабораторном халате с блокнотом в руках. Вы проводите эксперимент. Эксперимент — это то, чего вы боитесь. Как экспериментатор, вы не привязаны к конкретному результату. Вас интересует только получение данных для последующего анализа.

Представьте, что вы держите блокнот и уже готовы записать результат. Затем сделайте то, чего боитесь. Когда все закончится, представьте, как записываете результат. Немного странно, но может сработать.

Философия бродяги

Бродяга — беззаботный, равнодушный, беспечный парень, идущий по пляжу без особой цели. Скорее всего, это не та жизнь, которую вы хотите прожить. Но вы можете у этого бродяги научиться философии его жизни, чтобы преодолеть преследующее вас чувство, будто мир хочет от вас все больше и больше.

Мы часто чувствуем себя подавленными. Лучший способ преодолеть это — развить способность говорить: "Мне плевать".

Когда вы чувствуете, что мир требует от вас слишком многого, сделайте глубокий вдох. Возьмите ручку и бумагу. Запишите все, что вызывает у вас чувство подавленности — обязательства, критика, межличностные конфликты. Для каждого пункта задайте вопрос: "Если я проигнорирую это, что самое плохое может случиться? Могу я с этим жить?" На все ответы "да", говорите вслух: "Мне плевать" (или другими словами с той же сутью).

На все пункты, в которых вы ответили "нет", напишите план действий — одно-два предложения на каждый пункт. Со временем вы сможете проделывать это упражнение, ничего не записывая. Вы будете автоматически определять то, что не имеет для вас значения.

Священный эликсир времени

Томас Эдисон писал: "Лучшее мышление происходит в одиночестве. Худшее было сделано в суматохе". Но Эдисон не жил в XXI веке. Само по себе одиночество больше не помогает.

Думайте о священном времени как о внимательном одиночестве, когда вы отключаетесь от мира и занимаетесь тем, что приносит вам покой и осознанность. На тридцать минут в день изолируйте себя от других людей, отключите технику и займитесь легкими упражнениями (ходьба, езда на велосипеде). Освободите себя от любых рабочих задач и потратьте свое время на то, чтобы ценить все, что у вас есть в жизни.

За тридцать минут вы поймете, что какие бы неприятности ни беспокоили вас, они не имеют большого значения. Через 30 минут вы почувствуете себя отдохнувшим и спокойным. Вы начнете ценить это время, как волшебный эликсир от стресса и тревоги.