Премьера проекта итальянской звезды Витторио Григоло пройдет в онлайн-формате в День оперы

Завтра, 25 октября, по случаю Всемирного дня оперы состоится премьера международного проекта Tanto La Vita, посвященного столетию со дня смерти Энрико Карузо. Итальянская оперная звезда Витторио Григоло исполнит самые популярные арии из репертуара Карузо, выйдя на сцену Национальной оперы в Киеве.

Трансляцию видеоконцерта можно будет посмотреть в свободном доступе завтра, 25 октября, в 20.00 на странице проекта в YouTube, на сайте проекта, а также на странице Kyivstar ТБ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Это будет необычный онлайн-концерт. Необычен он тем, что записан в пустом зале театра. Витторио Григоло выходит на сцену, чтобы "дать голос" тем, у кого в нынешние сложные времена нет такой возможности, а это особенно работники культуры и развлечений, которые из-за пандемии COVID-19 столкнулись и с экономическим, и с личным психологическим кризисом.

Название проекта, Tanto La Vita, является цитатой последних слов знаменитой арии E lucevan le stelle ("В небе звезды горели") из оперы Джакомо Пуччини "Тоска": "E non ho amato maitanto la vita! Tanto la Vita" ("И я никогда не любил жизнь так сильно. Столько жизни!").

Во время видеоконцерта Витторио Григоло поделится со зрителями своими мыслями о влиянии пандемии COVID-19 на наши жизни, на мир искусства, деятельность театров и творческих людей.

Искусство — это работа, а следовательно, оно должно иметь те же права, что и другие профессиональные категории — это один из главных месседжей проекта Tanto La Vita.

Проект хочет донести до как можно большего количества людей, что сейчас культура во всем мире переживает кризис, и призвать к ее поддержке публику и институции, а также через классическую музыку распространять идеалы солидарности и признание эстетических ценностей различных народов.

В свою очередь Витторио Григоло и команда проекта Tanto La Vita поддержала благотворительную инициативу "Крапля до краплі" Фонда "ДонорUA" по сбору донорской крови, в рамках которой уже привлечено более 10 тысяч доноров.

Какие арии исполнит Витторио Григоло на концерте Tanto La Vita

Витторио Григоло считается одним из лучших теноров в мире. Он выступает в таких престижных театрах, как миланский "Ла Скала", нью-йоркский "Метрополитен опера", лондонский "Ковент-Гарден", в Парижской опере, Венской опере, был номинирован на премию Grammy.

В программу вошли арии из опер "Травиата" Джузеппе Верди, "Богема" и "Тоска" Джакомо Пуччини, "Герцог Альба" и "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти.

В том числе и ария Неморино Una furtiva lagrima ("Одна слезинка украдкой") из "Любовного напитка", которую Карузо исполнил впервые в 1901 году во время своего дебюта в миланском театре "Ла Скала" под руководством великого дирижера Артуро Тосканини. Эта ария стала одной из важнейших в творчестве Карузо, принесшей ему славу, одной из первых произведений, записанных певцом на пластинку и одной из самых популярных в то время оперных композиций.